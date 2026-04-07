[핌in현장] '누룩' 김승윤·송지혁 "감독님은 지킬앤하이드, 훈장님, 외유내강"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '누룩'의 주연을 맡은 배우 김승윤, 송지혁이 배우 출신인 장동윤 감독을 '훈장님' '외유내강'이라고 칭하며 애정을 드러냈다.

6일 메가박스 코엑스에서 영화 '누룩'의 언론 시사회와 기자간담회가 열렸다. 이 자리에는 장동윤 감독과 배우 김승윤, 송지혁이 참석했다.

이날 영화 속 주인공인 다슬과 다현 역을 연기한 김승윤, 송지혁은 나름대로 '누룩'에 대한 생각을 얘기했다. 송지혁은 "다현에게 '누룩'은 죄책감과 책임이라고 생각했다. 누룩 때문에 동생이 병들어가고 집안이 무너져 가고 다현이도 점점 무너지고 심리적으로 불안해하는 과정이 있어서 그렇게 생각이 된다"고 말했다.

영화 '누룩'에 출연한 배우 김승윤, 송지혁. [사진=로드쇼플러스]

송지혁은 또 장동윤 감독과 작업하며 "지킬앤하이드를 많이 떠올렸다"면서 "촬영이 시작될 때와 촬영이 끝날 때의 모습이 많이 다르다. 그 안에서 카리스마 그리고 냉정한 그런 판단력 덕분에 작품이 이렇게 나온 것 같고 다현이가 만들어질 수 있었던 것 같다"고 고마움을 드러냈다.

다슬 역의 김승윤은 "다슬에게 누룩은 대체 불가능한, 절대 없어서는 안 되는 것인데 저에게 그런 것은 사랑이라고 생각한다. 보이지 않아도 사랑이 있으니까요. 또 감독님이 배우라서 좋은 점은 더 디렉이 디테일하고 직관적이었다는 거였다. 숨 더 쉬어. 힘 빼. 이런 식으로 굉장히 훈장님처럼 디랙을 주셨어서 헷갈릴 일이 없었다"고 현장을 떠올렸다.

특히 김승윤은 장 감독의 첫 단편 영화 '내 귀가 되어줘'로도 호흡을 맞췄다. 김승윤은 "그때도 소재가 조금 어렵고 조심스럽다는 생각으로 조연출 겸 배우로 함께 했었다. 그러다 어떻게 툭툭툭툭 이렇게 담백하게 담기는 게 되게 신기했고 완성본을 봤을 때도 너무 재밌고 좋았다. 나중에 장편 또 하자 이랬는데 진짜로 회사로 대본이 와서 빈 말을 안 하시는구나 해서 되게 감사했다"고 장동윤 감독과 연이어 작업하게 된 인연을 설명했다.

'누룩'에서 다슬은 미성년자임에도 막걸리를 마시고, 운전도 하는 다소 괴짜같은 고등학생이다. 김승윤은 "대본이 술술 읽히고 다슬이가 슬프고 기쁘고 막 불안하고 이 감정들이 다 느껴졌다. 읽으면서 애가 술을 먹네 이런 포인트에서 걸림은 전혀 없었고 특이한 설정이란 것도 지금 와서 생각이 될 정도로 그냥 귀여운 애다 이렇게 보고 재미있게 스토리에 더 집중했었다"고 말했다.

영화 '누룩'에 출연한 배우 송지혁. [사진=로드쇼플러스]

송지혁은 극중 남매로 등장한 두 사람의 호흡에 대한 이야기도 밝혔다. 그는 "승윤 배우와 사실 처음 만났을 때부터 이제 눈빛만 봐도 피식하게 되는 남매의 바이브를 실제로 느꼈다. 영덕에서 한 달 정도 촬영하면서 정말 많은 대화를 나눴는데 그런 대화들 덕분에 그래도 남매 관계에 좀 깊이감이 좀 생기지 않았나 한다"고 말했다.

특히 김승윤은 장동윤 감독에 대해 "두 작품을 함께 하면서 역시 하길 잘했다 이런 생각이 드는, 좀 같은 편일 때 든든한 선배나 팀원 같은 느낌을 많이 받았다. 외유내강의 전형이라 많이 믿고 의지하면서 촬영을 했다. 한번은 감독님이 척을 하라고 했는데 제가 척을 못했다. 감독님이 배우니까 한번 해보세요. 했는데 진짜 하셨다. 그래서 제가 예 알겠습니다 하면서 연기를 이어갔던 무서운 에피소드가 떠오른다"면서 웃었다.

장 감독과 출연진은 '누룩'을 보러 오는 관객들에게도 영화의 주제처럼 따뜻한 메시지를 남겼다. 김승윤은 "먹고 사는 게 다 힘든 것 같다. 사는 것도 힘들고 그래서 다슬이 용기가 공감이 되지 않을까 싶다. 되게 깨진 그릇과 같이 사는 것 자체가 힘들어진 상황을 연기할 때가 많이 떠오른다. 영화를 보시는 관객분들도 혹시 깨진 그릇과 같은 삶이시라면, 혹시 이거 아니면 안 되는 거, 내 전부 같은 것이 있다면 보시고 그 울림이 가닿아서 용기와 힘을 얻으셨으면 좋겠다. 그래서 한번 같이 잘 살아봤으면 좋겠다"고 했다.

영화 '누룩'에 출연한 배우 김승윤. [사진=로드쇼플러스]

송지혁은 "누룩이라는 작품은 믿음에 대한 이야기이기도 하면서 결국 사람에 대한 이야기"라며 "각자의 방식으로 이 이야기를 받아들여주셨으면 좋겠다. 가슴 속에 소중하게 생각하는 신념이나 믿음 같은 것들이 있으실 텐데 이 누룩이라는 작품을 통해서 그 믿음의 용기를 북돋아줄 수 있는 작품이었으면 한다"고 얘기했다.

'누룩'은 동네 사람들만 아는 소문난 양조장 집 딸이자 막걸리를 사랑하는 열여덟 소녀 '다슬'이 어느 날 막걸리의 맛이 변한 걸 느끼고 막걸리의 주재료인 사라진 누룩을 찾아 나서며 벌어지는 특별한 이야기를 담은 영화다. 앞서 부천국제판타스틱영화제, 서울독립영화제, 울산울주세계산악영화제에 초청되며 화제를 모았으며 배우 장동윤이 단편 영화 '내 귀가 되어줘'에 이어 선보이는 첫 장편 영화다. 오는 15일 메가박스에서 단독 개봉한다.

jyyang@newspim.com