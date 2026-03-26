전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.26 (목)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

쿠엔틴 타란티노→미야자키 하야오...'메가 온리' 4월 라인업 공개

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 메가박스(대표 홍정인, 남용석)가 단독 상영작 브랜드 '메가 온리(MEGA ONLY)'의 4월 라인업을 공개했다.

4월의 '메가 온리'는 거를 타선 없이 화려하다. 이름만으로도 관객의 가슴을 설레게 하는 거장 감독들의 대표작부터 할리우드 히어로들이 재회한 스릴러, 콘서트 실황, 애니메이션, 다큐멘터리, 독립영화 등 폭넓은 스펙트럼으로 다양한 취향을 만족시킬 상영작들이 마련돼 있다.

개봉 예정작은 ▲킬 빌: 더 홀 블러디 어페어 ▲오피셜히게단디즘 라이브 앳 스타디움 2025 ▲크라임101 ▲그랜드 부다페스트 호텔 ▲셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 ▲미야자키 하야오의 그대들은 어떻게 살 것인가 ▲누룩 ▲ 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. ▲르누아르 까지 다채롭다.

먼저 1일에는 쿠엔틴 타란티노 감독의 전설적인 복수극 '킬 빌' 시리즈의 무삭제 완전판 '킬 빌 : 더 홀 블러디 어페어'가 개봉한다. 러닝타임이 무려275분으로 1부와 2부 사이 15분 인터미션이 포함되어 있다. 재편집 뿐만 아니라 일부 장면 컬러 복원과 애니메이션이 추가되었으며 '킬 빌' 시리즈를 본래 한 편의 영화로 기획했던 타란티노 감독의 연출 의도를 온전히 만끽할 수 있다.

[사진=메가박스]

2일에는 일본 최고의 밴드로 손꼽히는 오피셜히게단디즘의 첫 단독 스타디움 투어를 담은 공연 실황 영화 '오피셜히게단디즘 라이브 앳 스타디움2025'가 개봉한다. 특히 이번 작품은 국내 팬들을 위해 본편 전곡에 한국어 자막을 삽입해 극장 관람의 장점을 극대화했다.

8일에는 '토르' 크리스 헴스워스와 '헐크' 마크 러팔로가 완벽주의 보석 절도범과 집요한 형사로 재회한 범죄 스릴러 '크라임 101'이 개봉한다. 101번 국도를 배경으로 치밀하게 설계된 범죄와 숨막히는 추격을 그린 작품이다.

디즈니 시네마 기획전도 준비되어 있다. 먼저 8일에는 웨스 앤더슨 감독의 마스터피스 '그랜드 부다페스트 호텔'이 재개봉한다. '그랜드 부다페스트 호텔'은 세계 최고 부호의 피살사건에 휘말린 호텔 지배인과 로비보이 등 여러 인물들의 갈등과 모험을 그린 작품으로 독보적 영상미가 돋보이는 웨스 앤더슨 감독만의 미학적 세계로 아카데미 4관왕에 오른 아트버스터다.

15일에는 기예르모 델 토로 감독의 걸작 '셰이프 오브 워터: 사랑의 모양'이 디즈니 시네마 기획전으로 재개봉한다. 비밀 실험실에 갇힌 괴생명체와 목소리를 잃은 청소부의 특별한 사랑을 그린 판타지 영화로, 베니스 영화제 황금사자상, 골든글로브 감독상, 아카데미 시상식 최우수 작품상을 수상한 명작이다.

다큐멘터리 '미야자키 하야오의 그대들은 어떻게 살 것인가'도 15일 개봉한다. 아카데미상을 수상한 명작 '그대들은 어떻게 살 것인가'를 완성하기 위한 미야자키 하야오 감독과 스튜디오 지브리의 여정을 담아낸, 거장의 집념과 고뇌 그리고 인간적인 면모를 밀착 기록한 의미있는 작품이다.

배우 장동윤의 장편 연출 데뷔작 '누룩'도 15일 개봉한다. 부천국제판타스틱영화제, 전주국제영화제, 서울독립영화제 등 영화제에서 호평을 끌어낸 바 있다. '누룩'은 전통 막걸리 양조장을 배경으로 가족의 갈등과 화해, 그리고 전통과 현대의 충돌을 섬세하게 풀어낸 영화다.

16일에는 '극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래.'가 관객을 찾는다. 각자의 과거를 극복하고 새롭게 다짐한 다섯 소녀의 뜨거운 외침이 극장에 울려퍼질 것으로 기대를 모은다. TV시리즈에는 없는 신규 장면 및 OST를 비롯해 극장판 한정 관람 에티켓 영상 상영 등이 예정되어 있어 특별함을 더한다.

22일에는 하마구치 류스케와 함께 '포스트 고레에다 히로카즈'로 불리며 일본 영화계를 뒤흔들고 있는 하야카와 치에 감독의 영화 '르누아르'가 개봉한다. 제78회 칸국제영화제 경쟁 부문에 초청된 '르누아르'는 1980년대 일본을 배경으로, 불완전한 어른들의 고독과 아픔을 엿본 11살 소녀의 여름날을 그린 감독의 자전적 영화다.

jyyang@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동