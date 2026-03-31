뉴욕증시, 미-이란 긴장감 유지 속 혼조 마감…다우만 소폭 상승

정부의 '오락가락' 메시지…불확실성에 투자자 '신중'

파월 "유가 급등은 공급 충격…인플레 기대 살펴야"

국채 수익률은 급락

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 30일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 미국과 이란이 협상을 진행 중인 것으로 알려졌지만 이란 측이 미국의 제안을 비현실적이라고 비난하고 도널드 트럼프 미국 대통령도 합의 불발 시 이란 발전소와 유전을 초토화시키겠다고 경고하면서 투자자들은 경계감을 놓지 못했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 49.50포인트(0.11%) 오른 4만5216.14에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 25.13포인트(0.39%) 하락한 6343.72, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 153.72포인트(0.73%) 내린 2만794.64를 각각 기록했다.

이란 전쟁 발발 후 한 달이 지난 시장에는 여전히 불확실성이 가득하다. 이란은 트럼프 대통령이 제안한 15개 항 휴전안이 과도하고 비현실적이며 불합리하다고 주장했다.

이 같은 발언에 트럼프 대통령은 소셜미디어 플랫폼 트루스 소셜에 글을 올려 호르무즈 해협을 즉각 개방할 것을 이란에 요구하면서, 그렇지 않으면 군사적 행동에 나설 수 있다고 위협했다.

유가는 오름세를 이어갔다. 이날 글로벌 벤치마크 브렌트유 5월물은 전장보다 배럴당 21센트(0.19%) 오른 112.78달러에 마감했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)의 서부텍사스산원유(WTI) 5월물은 3.24달러(3.25%) 오른 102.88달러에 마감했다. 유가는 이번 달 월간 기준 역대 최대폭의 오름세를 기록할 전망이다.

체리래인 인베스트먼트의 릭 메클러 파트너는 "정부가 계속해서 오락가락하는 메시지를 보내고 있다"며 "메시지가 좋으면 그 정도에 따라 시장을 돕지만 공격적인 접근 방식이 보이면 시장에서는 매도세가 펼쳐진다"고 설명했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.31 mj72284@newspim.com

이날 공개 발언에 나선 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 이란 전쟁에 따른 유가 급등을 '공급 충격'이라고 규정하고 통화정책이 이를 대체로 무시하고 지나가는 경향이 있다고 설명했다. 다만 유가 급등으로 인해 소비자들의 인플레이션 기대 심리가 변화하는지 살필 필요가 있다고 강조했다.

에버코어ISI의 크리슈나 구하 부회장은 "파월의 침착한 어조와 더불어 고유가 지속에 따른 성장 저해 리스크에 시장이 뒤늦게나마 주목하기 시작하면서 금리 전망의 반전을 이끌고 있다"며 "현재로서는 금리가 한 번 이상 인하될 확률이 인상될 확률보다 높다"고 진단했다.

국채 수익률은 파월 의장이 당장 긴축에 대한 우려를 격화시키지 않으면서 하락했다. 뉴욕 채권시장에서 미 동부 시간 오후 3시 45분 벤치마크 10년 만기 미 국채 수익률은 전장보다 10bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 하락한 4.340%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물은 9.6bp 밀린 3.820%를 가리켰다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

일부에서는 다우와 나스닥이 조정 구간에 진입하면서 시장이 반등할 때가 됐다는 분석이 나온다. 억만장자 투자자인 퍼싱스퀘어의 빌 애크먼은 현재 시장이 가치주를 매수하기에 매력적이라고 진단했다. 전날 애크먼은 "전 세계에서 가장 양질의 기업들 일부가 극도로 저렴한 가격에 거래되고 있다"며 "오랜만에 가치주를 사기에 최고의 날 중 하나"라고 평가했다.

JP모간 체이스의 전략가들은 러시아의 우크라이나 침공과 코로나19 여파로 인플레이션이 40년 만에 최고치로 치솟았던 2022년과 현재 상황이 상당한 차이가 있다며 중앙은행의 기준금리가 이미 높은 수준이며 임금 데이터가 하락 추세를 보이고 있다고 지적했다. 인공지능(AI) 기술 발전이 스태그플레이션보다는 디플레이션(물가 하락)으로 이어질 가능성이 크다고 진단했다.

JP모간의 미슬라프 마테이카 전략가는 "시장이 경기 침체 가능성을 가격에 완전히 반영하고 있지는 않지만 그렇다고 해서 근거 없는 낙관론이 팽배하지도 않다"고 지적했다.

업종별로는 에너지 업종이 0.87% 내렸으며 기술업종도 1.49%의 약세를 기록했다. 반면 유틸리티와 필수 소비업종은 각각 0.66%, 0.57% 전진했다.

종목별로 보면 팔로알토 네트웍스의 주가는 니케시 아로라 최고경영자(CEO)가 1000만 달러 규모의 팔로알토 주식을 매수했다는 소식에 4.99% 급등했다.

제약사 유나이티드 테라퓨틱스의 주가는 개발 중인 흡입형 폐 질환 치료제 티바소(Tyvaso)의 3상 임상의 긍정적 결과로 12.53% 급등해 52주 신고가를 기록했다.

대체 자산 관련주도 강세를 보였다. 미 노동부는 퇴직연금(401(k))이 보다 쉽게 가상자산 등 대체 자산을 포함할 수 있도록 하는 규정을 제안했다. 이에 블랙스톤과 칼라일은 각각 3.34%, 1.64% 올랐으며 블루아울과 아폴로 글로벌도 2.83%, 2.47% 상승했다.

투자자들은 3월 마지막 거래일인 내일(31일) 3월 콘퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수와 미 노동부의 2월 구인이직보고서(JOLTs)에 주목할 전망이다. 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재와 미셸 보먼 연준 부의장은 공개 발언에 나선다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 2.13% 하락한 30.39를 나타내고 있다.

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