NH투자증권, 전국 6개 도시 순회 Special 릴레이 투자 세미나 개최

4월 한 달간 의정부, 강남, 대전, 제주 등 6개 도시에서 세미나 개최

정치학자 김지윤 박사, 삼프로TV 김동환 의장 및 당사 전문가 강연

"지방 고객 대상 정보 격차 해소 및 소통 강화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 30일 고객의 성공적인 투자 전략 수립과 자산관리를 지원하기 위해 전국 6개 주요 도시를 순회하는 'Special 릴레이 투자 세미나'를 개최한다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 세미나는 미·이란 충돌 등 대외 변수와 정부 정책 변화로 시장 불확실성이 커진 가운데, 오프라인 강연을 직접 접하기 어려운 지역 고객을 직접 찾아가 생생한 투자 인사이트를 제공하기 위해 기획됐다.

행사는 다음 달 2일 의정부를 시작으로 강남(7일), 대전(9일), 제주(13일), 창원(22일), 수원(30일)을 차례로 방문하며 약 한 달간 진행된다.

[사진=NH투자증권]

프로그램은 총 2부로 구성된다. 1부에서는 김지윤, 정철진, 김동환 등 국내 최고의 경제 전문가들이 강연자로 나서 현재 주식시장에 영향을 끼치는 주요 변수를 분석한다.

2부에서는 NH투자증권의 베테랑 컨설턴트들이 글로벌 포트폴리오 전략을 제시하며, NH투자증권의 종합투자계좌(IMA) 상품에 대한 심층 소개 시간을 가져 고객들에게 안정적이고 새로운 투자 수단을 제시할 예정이다.

또한 영업점 PB들이 직접 참여하는 1대 1 맞춤형 투자 상담을 진행해 고객 자산 현황에 맞는 구체적이고 전문적인 컨설팅을 받아볼 수 있을 것으로 기대된다.

NH투자증권 관계자는 "각 분야 전문가의 현장 강연을 통해 변동성 커진 시장 장세에 포트폴리오 점검을 해볼 기회를 제공하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 IMA를 필두로 차별화된 금융상품과 콘텐츠, 컨설팅 역량을 바탕으로 고객 자산 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.

세미나 참여를 원하는 고객은 해당 지역 NH투자증권 영업점 또는 유튜브 3Pro TV 월~금 오전 10시 아침N투자 코너를 통해 사전 신청할 수 있으며, 참가자 전원에게는 IMA 안내 자료와 소정의 사은품이 증정될 예정이다.

rkgml925@newspim.com