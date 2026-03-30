NH투자증권, SSG랜더스 협업 프로야구 관람 이벤트 실시

7월 5일까지 나무증권 고객 대상 야구 관람권 추첨 증정 이벤트 실시

인천SSG랜더스필드, 노브랜드테이블과 외야필드석 추첨 증정

추첨 통해 최정 선수 등 SSG랜더스 선수 사인 유니폼 7벌 제공

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 오는 7월 5일까지 연금자산 17조원 돌파를 기념해 SSG랜더스와 공동으로 'NH투자증권 연금 카카오 채널 추가 이벤트'를 진행한다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 이벤트는 연금 투자와 스포츠 관람을 결합한 이색 프로모션으로, 고객에게 색다른 경험과 실질적인 혜택을 동시에 제공하는 것이 특징이다. 특히 프로야구 인기 구단 경기 직관 기회와 프리미엄 좌석(테이블석) 등이 제공된다.

이벤트는 'NH투자증권 연금' 카카오 채널을 추가하고 나무증권 모바일 앱(MTS)에서 이벤트 신청을 완료한 고객을 대상으로 하며, 추첨을 통해 인천 야구 경기장인 인천SSG랜더스필드에서 SSG랜더스와 진행하는 ▲두산전 ▲LG전 ▲KIA전 ▲롯데전 등 경기 관람 티켓이 제공된다.

[사진=NH투자증권]

이벤트는 총 4회에 걸쳐 진행되며, 회차마다 3경기씩 티켓 이벤트가 마련돼 있다. 추첨을 통해 경기마다 노브랜드 테이블석 2명과 외야필드석 10명(각 2매씩)을 제공한다.

또한 1회 이상 티켓 이벤트에 참여한 고객 가운데 추첨을 통해 SSG 랜더스 최정 선수 및 SSG 랜더스 선수 사인 유니폼 7벌, 스타벅스 커피 모바일 쿠폰 500개도 증정할 예정이다.

NH투자증권 관계자는 "SSG 랜더스와의 협업을 통해 고객에게 금융을 넘어선 즐거운 경험을 제공하고자 했다"며 "야구 직관이라는 특별한 혜택을 계기로 연금 투자에 대한 관심도 자연스럽게 확대되기를 기대한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com