NH투자증권 100세시대연구소, 국민연금 일시금급여 분석 리포트 발간

"목돈 유혹보다 연금과의 동행이 노후소득 보장에 유리"
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 26일 반환일시금·사망일시금·장애일시보상금 등 국민연금 일시금급여의 종류와 수급요건을 다룬 'THE100리포트' 120호를 발간했다고 밝혔다.
이번 리포트는 연금급여 외 특수한 사정으로 지급되는 일시금급여 유형별 수급요건과 지급액 산정 방식을 분석했다. ▲반환일시금의 반납 허용 ▲사망일시금의 상한선 설정 ▲장애일시보상금과 노령연금의 중복 제한 등 가입자들이 놓치기 쉬운 제도적 특징을 중점적으로 다뤘다.
김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "국민연금은 평생에 걸쳐 안정적인 노후소득을 보장하기 위한 제도이지만, 제도 운영 과정에서 여러 사유로 연금급여 대신 일시금급여가 지급되는 경우가 발생한다"며 "당장의 목돈보다 '연금과의 동행'을 선택하는 것이 장기적인 노후소득 보장 측면에서 더 유리하다"고 말했다.
'THE100리포트'는 NH투자증권 홈페이지 100세시대연구소에서 확인할 수 있다.
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