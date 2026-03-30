이란전쟁 한달, 전장의 중심이 바뀌었다

호르무즈 해협 재개방 새 의제로…전쟁 초점 달라져

레바논·홍해까지 흔들…본토 충돌 넘어 지역 전선 재편

트럼프 유예 시한 등장…군사 대응보다 출구 조건 싸움

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 미국·이스라엘과 이란의 충돌이 한 달째 이어지면서 전쟁의 무게중심도 이동하고 있다.

전쟁 초반 이란 본토를 겨냥한 공습과 미사일 응수가 중심이었다면, 최근에는 호르무즈 해협 재개방 문제와 레바논 전선 확대, 후티 참전에 따른 변수까지 겹치며 전장의 성격이 달라지는 모습이다. 한국 역시 선박 안전과 에너지 수입 구조상 이 충돌을 남의 일로 보기 어려운 처지다.

29일(현지시간) 외신에 따르면 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관과 하칸 피단 튀르키예 외무장관, 바드르 압델라티 이집트 외무장관, 파이살 빈 파르한 알사우드 사우디아라비아 외무장관은 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 호르무즈해협 재개방 문제를 논의했다.

이는 이번 전쟁의 초점이 공습전에서 해상 질서 복원 문제로 옮겨가고 있음을 단적으로 보여준다. 단순히 휴전 가능성을 타진하는 수준을 넘어 원유 수송로를 어떤 방식으로 다시 열고 누가 그 질서를 관리할 것인지가 전쟁 종결 논의의 핵심 의제로 부상했음을 시사한다.

2026년 3월 29일 파키스탄 이슬라마바드에서 이란과의 갈등 속 미국‑이스라엘 분쟁 상황 가운데 지역 긴장 완화를 논의하기 위해 회담을 갖는 동안, 이집트의 외무장관 바드르 압델라티, 사우디아라비아의 파이살 빈 파르한 알사우드 왕자, 파키스탄의 이샤크 다르 외무장관, 터키의 하칸 피단 외무장관이 단체 사진을 찍고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 본토 공습전에서 호르무즈 문제로

전쟁 초반 최대 관심사는 미국·이스라엘의 대이란 공습 강도와 이에 맞선 이란의 미사일·드론 보복이 어디까지 확전될지 여부였다. 당시엔 테헤란과 군사시설, 에너지 인프라 타격 자체가 전황의 중심에 있었고 국제사회도 본토 충돌의 수위에 촉각을 곤두세웠다.

하지만 전쟁이 장기화하면서 단순 타격전보다 전후 비용이 더 큰 의제로 부상했고 그 중심에 호르무즈 해협이 올라섰다.

최근 며칠 사이 각국 외교 채널이 휴전 일반론보다 해협 재개방 방안에 초점을 맞추기 시작했고 해상 교통 안정화와 원유 흐름 복원, 통항 방식 조정이 함께 논의되면서 호르무즈 문제는 군사 충돌의 부수 변수가 아니라 핵심 의제로 떠올랐다. 호르무즈 해협은 전쟁 전 세계 원유·가스 수송의 약 20%가 지나는 길목으로 평가돼 왔다.

◆ 공습보다 더 커진 '호르무즈 재개방' 외교전

이슬라마바드에서 열린 4개국 외무장관 회담은 이런 흐름을 보여주는 가장 상징적인 장면이다. 이 회담의 초점은 일반적인 휴전론보다 호르무즈 해협 재개방 방안에 맞춰졌으며, 참가국들은 해상 교통 안정화와 원유 흐름 복원을 위한 구상을 논의했고 일부 제안은 미국 측에도 전달된 것으로 전해졌다.

이 흐름은 한국에도 직접적이다. 한국은 중동에서 원유의 약 70%, 액화천연가스(LNG)의 약 20%를 들여오는 구조다. 호르무즈 문제는 중동 지역 분쟁을 넘어 국내 에너지 수급과 수입 부담 문제로 직결된다.

이에 외교부는 지난 23일 이란 측에 호르무즈 해협 내 한국 선박의 안전 보장을 요청하기도 했다.

27일(현지 시간) 이스라엘의 공습으로 폐허가 된 레바논의 주택가에서 한 여성이 조심스럽게 걷고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 레바논 전선 다시 부상…후티 참전으로 홍해까지 흔들

최근 전쟁의 또 다른 변화는 레바논 전선의 재부상이다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 29일 남부 레바논 작전 확대를 지시했다. 이스라엘은 헤즈볼라의 로켓 공격과 대전차 미사일 위협을 이유로 남부 지역 내 안보 완충지대 확대에 나섰다.

이는 이란전이 더 이상 이란 본토와 이스라엘 간 직접 충돌에만 머물지 않고, 헤즈볼라 문제까지 다시 묶이는 방향으로 확전되고 있음을 의미한다.

전쟁 초반에는 본토 타격 자체가 주목받았다. 지금은 이란의 지역 대리세력들이 어느 수준까지 전선에 결합하느냐가 더 중요한 변수로 떠올랐다. 레바논 전선이 다시 흔들리기 시작했다는 점은 휴전 협상의 조건이 한층 복잡해졌음을 뜻한다. 본토 공습만 멈춘다고 해서 전쟁이 곧장 수습되는 구조가 아니다.

후티 변수도 전쟁의 성격 변화를 보여준다. 후티의 가세와 중동 긴장 확대로 브렌트유는 배럴당 115달러 선까지 오르며 3월 상승률이 59%에 달했다. 이는 호르무즈와 함께 홍해·바브엘만데브 해협까지 동시에 흔들릴 경우, 이번 전쟁이 중동 본토 공습전이 아니라 에너지·물류 전반을 흔드는 복합 해상 위기로 바뀔 수 있음을 보여준다.

29일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치 국제공항에서 에어포스원에 탑승하는 도널드 트럼프 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ '4월 6일' 시한 제시한 트럼프…전쟁의 초점은 해협과 협상으로

미국이 최근 내놓은 '유예 시한'도 이런 흐름을 보여주는 대목이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 26일 이란의 요청에 따라 에너지 시설 공격을 10일간 중단하겠다고 밝히며 시한을 4월 6일 오후 8시(미 동부시간)로 제시했다.

겉으로는 대화와 협상 여지를 남긴 조치처럼 보인다. 하지만 실제로는 전면 휴전이라기보다 호르무즈 재개방과 에너지 질서 복원을 압박하기 위한 제한적 유예 성격이 강하다는 분석이 나온다.

이는 미국이 전쟁 한 달 시점에서 이란과의 충돌을 단순 군사 타격전으로만 끌고 가기보다 해협 통항과 에너지 인프라 문제를 협상 테이블로 끌어내려는 의도가 깔린 것으로 보인다. 현재 국면은 전쟁을 계속할지 여부 못지않게 언제 어떤 조건으로 멈출 것인지가 더 중요해졌다.

호르무즈 해협을 어떤 방식으로 다시 열고 이란의 행동 변화를 어디까지 끌어낼 수 있느냐가 전쟁 이후 질서를 가를 핵심 변수로 떠오르고 있다.

한국 입장에서도 남의 일이 아니다. 호르무즈 문제가 단순한 중동 지역 충돌을 넘어 원유 수송로와 국내 수입 부담, 물가까지 건드리는 변수로 번지고 있다. 결국 한 달 전쟁의 끝에서 더 중요해진 것은 누가 더 강하게 때리느냐가 아니라 해협과 에너지 질서를 둘러싼 협상 국면이 실제 어떤 결과로 이어지느냐로 보인다.

hyun9@newspim.com