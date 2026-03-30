전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 라이브
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

트럼프 "이란 석유 뺏겠다"…하르그섬 점령 시사

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 원유 자원을 직접 장악하겠다는 파격적인 구상을 밝혔다. 이란 원유 수출의 90% 이상이 이뤄지는 핵심 터미널인 하르그섬을 점령해, 원유 유통권을 무기한 통제하겠다는 의지다.

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "나의 선호는 이란의 석유를 가져오는 것"이라며, 지난 1월 니콜라스 마두로 정권 축출 이후 베네수엘라 석유 산업을 무기한 통제하려는 미국의 모델을 이란에도 적용할 수 있음을 시사했다.

2026년 2월 25일 촬영된 이란 하르그섬의 한 석유 터미널 위성 사진. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 특유의 거친 화법으로 "솔직히 말해 내가 가장 하고 싶은 일은 이란의 석유를 뺏는 것인데, 미국 내 일부 멍청한 사람들이 '왜 그런 짓을 하느냐'고 묻는다. 하지만 그들은 멍청한 사람들일 뿐"이라고 일축했다. 

그는 하르그섬 점령 가능성에 대해 "하르그섬을 점령할 수도 있고 안 할 수도 있다. 우리에겐 많은 선택지가 있다"면서도 "점령하게 된다면 우리가 한동안 그곳에 주둔해야 한다는 의미가 될 것"이라고 말했다. 특히 섬의 방어 상태에 대해서는 "그들에겐 아무런 방어력이 없다고 생각한다. 우리는 매우 쉽게 그곳을 점령할 수 있다"고 자신감을 내비쳤다.

이번 발언은 중동 전쟁 여파로 국제 유가가 한 달 만에 50% 이상 폭등한 가운데 나왔다. 30일 아시아 시장에서 브렌트유는 한때 배럴당 116달러를 돌파하며 전쟁 발발 이후 최고치에 근접했다.

미 국방부는 이미 훈련된 정예 병력 1만 명을 중동에 급파했으며, 이 중 해병대와 82공수사단 등 핵심 전력이 현지에 속속 도착하고 있다.

트럼프 대통령은 또한 이란 지도부가 이미 궤멸해 사실상의 '정권 교체'가 일어났다고 주장했다. 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 포함한 수뇌부가 전쟁 초기 타격으로 사망했으며, 후계자가 된 아들 모즈타바 하메네이 역시 행방이 묘연하다는 것이다.

트럼프 대통령은 "그의 아들은 죽었거나 상태가 매우 위중하다. 아무런 소식도 들리지 않는 걸 보니 그는 이미 사라졌다"고 단언했다. 반면 현재 협상 중인 이란 측 인사들에 대해서는 "완전히 다른 전문적인 집단"이라고 평가했다.

이란 당국은 국가원수가 안전하고 건강하다고 주장하고 있지만, 하메네이의 장기 부재는 그가 심각한 부상을 입었을 것이라는 추측에 무게를 싣고 있다.

군사적 압박 속에서도 트럼프 대통령은 파키스탄 중재자를 통한 간접 협상이 진전되고 있음을 시사했다. 그는 이란이 화해의 제스처로 호르무즈 해협을 통과하는 파키스탄 국적 유조선 통행량을 기존 10척에서 20척으로 늘려준 사실을 공개하며, 이를 "백악관에 보내는 선물"이라고 표현했다.

트럼프 대통령은 "남은 타격 목표물이 3,000개가량 더 있지만, 협상은 상당히 빨리 이루어질 수 있을 것"이라며, 오는 4월 6일까지 협상을 수용하지 않으면 에너지 부문에 대한 추가 타격이 있을 것이라고 최후통첩을 날렸다.

wonjc6@newspim.com

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동