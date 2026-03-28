오현규, 코트디부아르전 공격 선봉... 손흥민·이강인은 벤치

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 튀르키예 무대에서 뜨거운 골 감각을 이어가고 있는 공격수 오현규가 대표팀에서도 최전방을 책임진다.
홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 28일 오후 11시(한국시간) 영국 밀턴케인스 스타디움 MK에서 코트디부아르 축구대표팀과 평가전을 치른다.
아프리카 강호인 코트디부아르를 상대로 치르는 이번 맞대결은 향후 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 조별리그에서 맞붙게 될 남아프리카공화국과의 경기를 대비하는 성격이 강하다. 전술 점검과 선수 조합 실험이 동시에 이뤄질 전망이다.
특히 이날 경기는 한국 남자 축구대표팀 역사상 1000번째 A매치라는 점에서도 의미가 크다.
코트디부아르전을 마친 대표팀은 곧바로 오스트리아 빈으로 이동해 4월 1일 오전 3시 45분(한국시간) 오스트리아 축구대표팀과 두 번째 평가전을 치른다.
이날 최전방에는 오현규가 배치된다. 그는 최근 튀르키예의 베식타시 입단 직후 5골을 몰아넣으며 절정의 득점 감각을 과시하고 있다.
반면 대표팀의 핵심 공격 자원인 손흥민(LAFC)은 감기로 인한 컨디션 난조로 인해 선발이 아닌 벤치에서 경기를 시작한다. 이강인(파리 생제르맹) 역시 소속팀 경기 중 입은 발목 부상의 여파로 선발 명단에서 제외됐다.
측면 공격은 황희찬(울버햄프턴)과 배준호(스토크 시티)가 맡는다. 중원에는 박진섭(저장)과 김진규(전북)가 호흡을 맞추며 공수 밸런스를 조율한다. 좌우 윙백에는 설영우(즈베즈다)와 김문환(대전)이 배치돼 측면에서 공격과 수비를 오간다.
스리백 수비 라인은 김태현(가시마), 조유민(샤르자), 김민재(뮌헨)로 구성된다. 골문은 조현우(울산)가 지킨다.
wcn05002@newspim.com