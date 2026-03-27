홍명보호, '한국 첫 A매치' 치른 축구 종주국서 '1000번째 A매치'

28일 코트디부아르전... 장소는 한국이 사상 첫 '국대 경기' 한 영국

당시 정국진 멀티골 앞세워 멕시코에 5-3... 78년 동안 542승 거둬

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 축구대표팀이 역사적인 통산 1000번째 A매치에서 사상 첫 A매치처럼 승리를 거머쥘까.

대한축구협회는 28일(한국시간) 영국 밀턴킨스 스타디움MK에서 열리는 코트디부아르와의 평가전이 한국 축구대표팀의 1000번째 A매치라고 27일 밝혔다. 공교롭게도 이번 경기가 열리는 영국은 1948년 런던올림픽에서 한국이 사상 첫 A매치를 치렀던 무대다.

한국 축구의 공식적인 첫 A매치는 1948년 8월 2일 런던올림픽 16강 멕시코전이다. 당시 별도의 아시아 예선 없이 참가 신청을 통해 본선에 나선 대표팀은 정국진의 멀티골을 앞세워 멕시코를 5-3으로 꺾으며 승리했다. 이후 대표팀은 78년 동안 A매치 999경기를 치르는 동안 542승 245무 212패를 기록하며 월드컵 본선 12회 진출을 이뤘다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀. [사진=KFA] 2026.03.23 psoq1337@newspim.com

한국 역대 최다 연속 무패는 1986년 아시안게임 인도전 승리부터 1989년 대통령배 국제축구대회 체코전 승리까지 이어진 29경기(21승 8무)다. 최근 기록은 2008년 남아공월드컵 예선 투르크메니스탄전부터 2009년 덴마크 평가전까지 27경기 연속 무패(14승 13무)다. 2002 한·일월드컵에선 아시아 팀 최초로 4강에 오르며 전 세계를 놀라게 했다.

스타 플레이어 계보도 한국 축구의 역사를 관통한다. 차범근에서 박지성, 그리고 현재 LAFC에서 뛰는 손흥민으로 이어지는 '글로벌 스타' 라인은 아시아 축구의 상징이 됐다. 손흥민은 현재 A매치 140경기에 출전해 역대 최다 출전 기록을 보유 중이며 54골로 차범근(58골)에 이어 득점 부문 2위에 올라 있다. 남은 4골을 추가하면 A매치 최다 득점 기록도 경신한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀. [사진=KFA] 2026.03.23 psoq1337@newspim.com

'숙적' 일본은 한국이 가장 많이 만난 상대다. 두 팀은 지금까지 82차례 맞붙어 한국이 42승 23무 17패로 크게 앞서 있다. 이 같은 통계는 대한축구협회가 공식 경기로 인정한 기록으로, 연령 제한이 도입되기 전 올림픽·아시안게임 성적까지 모두 포함한다.

한국 축구의 새로운 이정표가 될 코트디부아르전은 28일 밤 11시 킥오프하며 TV조선·쿠팡플레이·tvN에서 생중계된다.

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