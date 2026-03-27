청와대, 프랑스 G7 초청에 "외교일정, 국내외 상황 감안해 검토 중"

프랑스, 6월 G7 정상회의에 한국·인도·브라질·케냐 정상 초청

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 올해 6월 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 초청과 관련해 "현재 외교 일정, 국내외 상황 등을 종합적으로 감안해 참석 여부를 검토 중"이라고 밝혔다.

청와대 관계자는 27일 "한국과 프랑스 양국은 그간 긴밀히 협의와 소통을 진행해 왔다"며 "그 과정에서 프랑스 측은 올해 G7 정상회의에 한국을 초청한다는 의사를 전달해 왔다"고 설명했다.

프랑스 엘리제궁은 오는 6월 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 한국, 인도, 브라질, 케냐 정상들을 초청했다고 로이터 통신 등 외신이 이날 보도했다.

G7은 세계에서 경제적·정치적 영향력이 가장 큰 미국·영국·독일·프랑스·이탈리아·일본·캐나다로 구성된 모임이다. 매년 의장국이 논의에 기여할 수 있다고 생각하는 다른 국가나 국제기구 등을 초청해 '확대 회담'을 할 수 있다. 프랑스는 세계 경제 불균형을 해소하고 지지를 확대하고자 한국을 포함한 4개국을 초청한다고 설명했다.

한국의 경우 영국이 의장국이었던 2021년과 일본이 의장국을 맡은 2023년, 캐나다가 의장국을 맡은 지난해 회의에 초청됐다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 지난해 11월 22일(현지시간) 오후 남아프리카공화국 요하네스버그에서 개최된 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 첫 정상회담에 앞서 악수를 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.11.24 photo@newspim.com

한편, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 다음 달 2~3일 일정으로 한국을 국빈 방문한다. 이재명 정부 출범 후 국빈 방한하는 첫 유럽 정상이다.

강유정 청와대 대변인은 앞서 서면 브리핑에서 "이재명 대통령과 마크롱 대통령은 양국 간 교역·투자, 인공지능(AI)·퀀텀·우주·원자력 등 첨단산업, 과학기술, 교육·문화, 인적 교류 등 다양한 분야에서의 협력 강화 방안을 폭넓게 협의할 계획"이라고 했다.

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