타이어모어, 서영대와 인재 양성 산학협력 MOU

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자동차 경정비 전문인력 양성 위해 현장실습·인턴십 운영

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 미쉐린코리아의 타이어 및 자동차 경정비 서비스 네트워크 '타이어모어'가 지난 14일 서영대학교와 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식은 경기도 파주시 서영대학교에서 미셸 주 미쉐린코리아 대표와 장철인 서영대 부총장 등이 참석해 진행됐다.

양 기관은 서영대 미래자동차과 학생들을 대상으로 타이어모어 매장에서 현장실습과 인턴십을 운영하기로 했다. 학생들이 현장 경험을 쌓고 취업으로 연계될 수 있도록 지원할 방침이다. 타이어모어는 재직자 교육을 위해 서영대로부터 자동차 경정비 관련 테크니션 교육과 공용장비 활용을 지원받는다.

현재 양 기관은 매년 학생 UCC 공모전 후원과 타이어모어 직원 교육을 통해 교류 중이다. 향후 각종 행사 협조와 프로그램 운영 등 협력 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

업무 협약식 (좌) 장철인 서영대학교 입학부총장 (우) 미셸 주 미쉐린코리아 대표 [사진=미쉐린코리아]

미셸 주 대표는 "이번 협약을 통해 모빌리티 산업을 이끌어갈 인재를 육성하고 실무 중심의 교류를 이어가겠다"고 말했다. 장철인 부총장은 "학생들에게 현장실습을 통한 실무 경험을 제공하고 산업현장에 즉시 활용 가능한 인재를 공급함으로써 대학과 기업이 함께 성장하는 구조를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

타이어모어는 미쉐린 그룹이 운영하는 타이어 및 자동차 경정비 원스톱 서비스 네트워크다. 전 세계 약 7000개 매장이 운영 중이며, 고객들은 타이어 장착과 유지 보수는 물론 오일, 배터리, 브레이크 패드 등 차량 관리 서비스를 한 곳에서 받을 수 있다.

y2kid@newspim.com