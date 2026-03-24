미쉐린코리아, 타이어모어 '봄맞이 MORE 프로모션' 실시

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 미쉐린코리아(대표 미셸 주)가 운영하는 타이어 및 자동차 경정비 서비스 네트워크 '타이어모어(TYREMORE)'에서 봄철 차량 점검 및 타이어 교체를 고려하는 고객들을 위해 '봄맞이 MORE 프로모션'을 진행한다고 24일 밝혔다.

오는 4월 30일까지 전국 타이어모어 매장을 방문해 미쉐린 타이어 4본을 구매하고, '미쉐린 멤버십' 앱을 통해 정품 등록을 마친 고객들은 미쉐린 멤버십 혜택과 타이어모어만의 단독 추가 혜택을 동시에 누릴 수 있다.

먼저, 미쉐린 멤버십 혜택으로 타이어 2본당 '데미지 프리 쿠폰' 1개가 제공된다. 데미지 프리 쿠폰은 타이어 구매 후 1년 또는 주행거리 1만5천km까지 차량 운행 중 고객 과실을 포함한 물리적 손상으로 타이어가 파손될 경우, 1본을 무상으로 교체할 수 있다. 여기에 타이어모어만의 추가 혜택으로 5만원 상당의 'GS칼텍스 X 신세계 통합 상품권'을 받을 수 있다.

프로모션 참여 방법은 ▲타이어모어 매장에서 타이어를 구매한 후 ▲미쉐린 멤버십 앱을 다운로드하고 ▲앱에서 정품 등록을 완료하면 된다. 프로모션 상품권은 등록된 연락처를 통해 문자로 발송되며, 매주 월요일부터 일요일까지의 등록분을 합산하여 차주 수요일 일괄 발송될 예정이다.

타이어모어는 미쉐린 그룹이 운영하는 타이어 및 자동차 경정비 원스톱 서비스 네트워크로, 지난 해 1월 국내 가맹 사업을 시작한 이후 지속적으로 매장을 확대하고 있다. 고객들은 타이어모어 매장 방문 시 미쉐린을 포함한 다양한 브랜드의 타이어 구매는 물론 전문적인 유지 보수 서비스와 오일, 배터리, 브레이크 패드 등 차량 관리를 위한 프리미엄 경정비 서비스를 한 번에 경험할 수 있다.

이번 프로모션의 사은품은 한정 수량으로 소진 시까지 제공되며, 일부 타이어모어 매장을 비롯해 미쉐린 경트럭용 타이어와 비에프굿리치 제품은 제외된다. '봄맞이 MORE 프로모션'에 관한 보다 자세한 내용은 타이어모어 공식 홈페이지 또는 미쉐린 멤버십 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

y2kid@newspim.com