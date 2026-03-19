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미쉐린코리아, 중형 트럭 타이어 'X 멀티 Z 2' 출시

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회전저항 감소로 연비 약 3.8% 개선
연간 100만원 수준 연료비 절감 기대
하중 지지 능력 최대 560kg 강화해 운송 효율 향상

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 미쉐린코리아(대표 미셸 주)가 중형 트럭 타이어 신제품 '미쉐린 엑스 멀티 Z 2(MICHELIN X Multi Z 2)'를 출시한다고 19일 밝혔다. 지난 1월 285/70R19.5 사이즈를 먼저 선보인 미쉐린코리아는 3월부터 245/70R19.5와 265/70R19.5 사이즈를 순차적으로 출시하며 국내 중형 트럭 시장을 위한 제품 라인업을 완성했다.

'미쉐린 엑스 멀티 Z 2'는 국내 중형 트럭 시장에서 높은 인기를 얻었던 '미쉐린 엑스 멀티 Z'의 성능을 강화한 차세대 트럭 타이어로, 도심 배송부터 중장거리 운송까지 다양한 운행 환경에서 안정적인 성능과 높은 경제성을 제공한다.

이번 신제품은 운송 사업자의 총소유비용(TCO; Total Cost of Ownership) 절감에 기여하고자 연비 효율과 내구성, 안전성에 초점을 두고 개발됐다. 전작 대비 회전저항은 약 15% 감소하고 연비 효율성은 약 3.8% 개선돼 트럭 1대 기준 연간 약 100만원 수준의 연료비 절감 효과를 기대할 수 있다. 또한, 하중 지지 능력을 기존 대비 최대 560kg까지 강화해 다양한 화물 운송 환경에서 안정적인 적재 성능을 제공한다. 타이어 마모가 진행된 이후에도 젖은 노면 제동 성능을 유지하도록 설계돼 다양한 기상 조건에서도 안전한 운행이 가능하다.

미쉐린 X 멀티 Z 2 (MICHELIN X MULTI Z 2) 장착 컷 [사진=미쉐린코리아]

이번 신제품에는 미쉐린의 핵심 기술인 '리제니온(REGENION)', '듀라코일(DURACOIL)', '포시온(FORCION)' 이 적용됐다. 리제니온 기술은 마모가 진행되면서 새로운 홈이 드러나는 자가 재생형 트레드 구조를 통해 타이어 수명 전반에 걸쳐 안정적인 접지력을 유지한다. 이를 통해 마모된 상태에서도 주요 프리미엄 브랜드 대비 19% 우수한 젖은 노면 제동성능을 구현하는 것이 특징이다. 듀라코일 기술은 고강도 구조 설계를 통해 고하중 운행 환경에서도 성능 유지에 도움을 준다. 여기에 차세대 컴파운드 소재인 '포시온(FORCION)' 기술을 적용해 회전저항을 줄이고 외부 충격에 대한 저항성을 높였다.

미쉐린의 혁신 기술이 대거 적용된 '미쉐린 엑스 멀티 Z 2'는 경제적 효율성을 극대화하는 동시에 환경 보존의 가치까지 실현했다는 평가를 받는다. 미쉐린 내부 테스트 결과 이번 신제품은 연간 2.3톤(t)의 탄소 배출을 저감하고, 분진 배출량을 약 18% 줄여 유럽연합(EU)의 배출가스 규제 '유로7(Euro 7)'의 요구 조건에도 부합해 지속가능한 모빌리티에 기여한다.

알렉스 볼츠(Alex Volz) 미쉐린 동남아시아 및 오세아니아 B2B 시장 세그먼트 리더는 "미쉐린 엑스 멀티 Z2는 한국 개인 화물차주들의 실제 운행 조건을 면밀히 반영해 수익성, 안전성, 지속가능성을 종합적으로 강화한 타이어"라며 "더 길어진 수명을 바탕으로 주행 거리당 운영 비용을 낮췄으며, 젖은 노면에서도 변함없는 제동 성능을 제공해, 안전은 물론 실질적인 수익성 개선과 비즈니스 경쟁력 강화를 최우선 목표로 설계됐다"고 설명했다.

이어 "연료 소비와 CO₂ 배출을 줄임으로써, 운전자 수익성 제고는 물론 한국의 지속가능한 운송 환경 조성에도 기여할 것"이라고 덧붙였다.

미쉐린 엑스 멀티 Z 2에 대한 자세한 정보는 미쉐린 트럭 타이어 공식 인증 대리점 및 미쉐린 멤버십 앱을 통해 확인할 수 있다.

한편, 미쉐린은 타이어 유저의 운영 효율성과 경제성을 위해 리그루빙(Regrooving, 홈파기)을 권장하고 있다. 리그루빙은 마모된 타이어 트레드에 새로운 홈을 다시 파 타이어 수명을 연장하는 기술로, 미쉐린 엑스 멀티 Z 2는 2mm 깊이와 8~10mm 폭으로 리그루빙이 가능하며, 이를 적용하면 타이어 수명을 약 25% 연장할 수 있다. 여기에 약 5%의 추가 연비 절감 및 10%의 접지력 개선 효과를 더해 운송 사업자에게 최적의 경제성과 주행 안정성을 제공한다.

y2kid@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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