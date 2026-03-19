미쉐린코리아, 중형 트럭 타이어 'X 멀티 Z 2' 출시

회전저항 감소로 연비 약 3.8% 개선

연간 100만원 수준 연료비 절감 기대

하중 지지 능력 최대 560kg 강화해 운송 효율 향상

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 미쉐린코리아(대표 미셸 주)가 중형 트럭 타이어 신제품 '미쉐린 엑스 멀티 Z 2(MICHELIN X Multi Z 2)'를 출시한다고 19일 밝혔다. 지난 1월 285/70R19.5 사이즈를 먼저 선보인 미쉐린코리아는 3월부터 245/70R19.5와 265/70R19.5 사이즈를 순차적으로 출시하며 국내 중형 트럭 시장을 위한 제품 라인업을 완성했다.

'미쉐린 엑스 멀티 Z 2'는 국내 중형 트럭 시장에서 높은 인기를 얻었던 '미쉐린 엑스 멀티 Z'의 성능을 강화한 차세대 트럭 타이어로, 도심 배송부터 중장거리 운송까지 다양한 운행 환경에서 안정적인 성능과 높은 경제성을 제공한다.

이번 신제품은 운송 사업자의 총소유비용(TCO; Total Cost of Ownership) 절감에 기여하고자 연비 효율과 내구성, 안전성에 초점을 두고 개발됐다. 전작 대비 회전저항은 약 15% 감소하고 연비 효율성은 약 3.8% 개선돼 트럭 1대 기준 연간 약 100만원 수준의 연료비 절감 효과를 기대할 수 있다. 또한, 하중 지지 능력을 기존 대비 최대 560kg까지 강화해 다양한 화물 운송 환경에서 안정적인 적재 성능을 제공한다. 타이어 마모가 진행된 이후에도 젖은 노면 제동 성능을 유지하도록 설계돼 다양한 기상 조건에서도 안전한 운행이 가능하다.

미쉐린 X 멀티 Z 2 (MICHELIN X MULTI Z 2) 장착 컷 [사진=미쉐린코리아]

이번 신제품에는 미쉐린의 핵심 기술인 '리제니온(REGENION)', '듀라코일(DURACOIL)', '포시온(FORCION)' 이 적용됐다. 리제니온 기술은 마모가 진행되면서 새로운 홈이 드러나는 자가 재생형 트레드 구조를 통해 타이어 수명 전반에 걸쳐 안정적인 접지력을 유지한다. 이를 통해 마모된 상태에서도 주요 프리미엄 브랜드 대비 19% 우수한 젖은 노면 제동성능을 구현하는 것이 특징이다. 듀라코일 기술은 고강도 구조 설계를 통해 고하중 운행 환경에서도 성능 유지에 도움을 준다. 여기에 차세대 컴파운드 소재인 '포시온(FORCION)' 기술을 적용해 회전저항을 줄이고 외부 충격에 대한 저항성을 높였다.

미쉐린의 혁신 기술이 대거 적용된 '미쉐린 엑스 멀티 Z 2'는 경제적 효율성을 극대화하는 동시에 환경 보존의 가치까지 실현했다는 평가를 받는다. 미쉐린 내부 테스트 결과 이번 신제품은 연간 2.3톤(t)의 탄소 배출을 저감하고, 분진 배출량을 약 18% 줄여 유럽연합(EU)의 배출가스 규제 '유로7(Euro 7)'의 요구 조건에도 부합해 지속가능한 모빌리티에 기여한다.

알렉스 볼츠(Alex Volz) 미쉐린 동남아시아 및 오세아니아 B2B 시장 세그먼트 리더는 "미쉐린 엑스 멀티 Z2는 한국 개인 화물차주들의 실제 운행 조건을 면밀히 반영해 수익성, 안전성, 지속가능성을 종합적으로 강화한 타이어"라며 "더 길어진 수명을 바탕으로 주행 거리당 운영 비용을 낮췄으며, 젖은 노면에서도 변함없는 제동 성능을 제공해, 안전은 물론 실질적인 수익성 개선과 비즈니스 경쟁력 강화를 최우선 목표로 설계됐다"고 설명했다.

이어 "연료 소비와 CO₂ 배출을 줄임으로써, 운전자 수익성 제고는 물론 한국의 지속가능한 운송 환경 조성에도 기여할 것"이라고 덧붙였다.

미쉐린 엑스 멀티 Z 2에 대한 자세한 정보는 미쉐린 트럭 타이어 공식 인증 대리점 및 미쉐린 멤버십 앱을 통해 확인할 수 있다.

한편, 미쉐린은 타이어 유저의 운영 효율성과 경제성을 위해 리그루빙(Regrooving, 홈파기)을 권장하고 있다. 리그루빙은 마모된 타이어 트레드에 새로운 홈을 다시 파 타이어 수명을 연장하는 기술로, 미쉐린 엑스 멀티 Z 2는 2mm 깊이와 8~10mm 폭으로 리그루빙이 가능하며, 이를 적용하면 타이어 수명을 약 25% 연장할 수 있다. 여기에 약 5%의 추가 연비 절감 및 10%의 접지력 개선 효과를 더해 운송 사업자에게 최적의 경제성과 주행 안정성을 제공한다.

y2kid@newspim.com