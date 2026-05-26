삼성전자, 챗GPT 업무에 쓴다…외부 AI 공식 도입

6월 DX부문 임직원 대상 론칭

가우스 고도화 병행해 투트랙 운영

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 다음달 중 디바이스경험(DX)부문 임직원을 대상으로 외부 생성형 인공지능(AI) 서비스를 공식 도입한다고 26일 밝혔다.

회사는 지난 4월부터 5월까지 임직원 2500명을 대상으로 현장 검증을 진행했다. 검증 대상은 구글의 제미나이(Gemini), 오픈AI의 챗GPT(ChatGPT), 앤스로픽의 클로드(Claude) 등 3종의 생성형 AI 서비스였다. 회사는 임직원 선호와 현장 의견을 반영해 서비스 운영 체계를 마련했다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진=뉴스핌DB]

외부 생성형 AI 서비스 도입은 보안 통제와 생산성 향상을 동시에 추구하는 방식으로 진행된다. 회사는 보안 교육 이수자에 한해 사용 권한을 부여함으로써 외부 AI 활용에 따른 보안 리스크를 관리하면서도 생산성 향상 효과를 확보하기로 했다.

삼성전자는 기존에 운영해온 자체 개발 생성형 AI 모델 '삼성 가우스'를 지속 발전시키면서, 외부 빅테크의 최신 AI를 함께 활용할 계획이다. 제품·서비스 기획 단계의 인사이트 도출, 글로벌 마케팅·커뮤니케이션, 다국어 기반 해외 비즈니스 대응, 시장·고객 데이터 분석 등 다양한 분야에서 활용할 방침이다.

이와 함께 삼성전자는 지난 3월 2030년까지 국내외 모든 생산 공장을 'AI 자율공장'으로 전환한다고 발표했다. AI 자율공장은 자재 입고부터 생산·출하까지 전 공정에 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 도입하고, 품질·생산·물류 'AI 에이전트'를 통해 데이터 기반 분석과 사전 검증을 강화하는 것이 핵심이다. 제조 전 공정에 휴머노이드형 제조 로봇 도입도 단계적으로 추진 중이며, 오퍼레이팅봇·물류봇·조립봇 등을 AI와 결합해 최적화된 제조현장을 구현할 계획이다.

삼성전자는 임직원 업무 영역의 'AI Driven Company'와 제조 현장의 'AI Driven Factory'라는 두 축을 중심으로 회사 전반을 AI 기반 조직으로 전환하고 있다.

kji01@newspim.com