종합특검, 'VIP 격노설 전달' 김계환 전 해병대사령관 소환조사

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채상병 특검 피의자, 종합특검선 참고인

'방첩사 블랙리스트' 소환조사도 진행

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 채상병 사건 수사외압·은폐 의혹과 관련해 기소된 김계환 전 해병대 사령관이 26일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다.

종합특검은 이날 오전 김 전 사령관을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다.

채상병 사건 수사외압·은폐 의혹과 관련해 기소된 김계환 전 해병대 사령관이 26일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 사진은 김계환 전 해병대 사령관이 지난해 10월 23일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 출석하고 있는 모습 [사진=뉴스핌DB]

김 전 사령관은 2023년 7월∼8월 채상병 순직 당시 해병대 최고 지휘관으로, 사건을 초동 조사한 박정훈 전 해병대 수사단장에게 이른바 'VIP 격노설'을 전달했다는 의혹을 받는 인물이다.

앞서 채해병 특검팀(이명현 특별검사)은 김 전 사령관이 박 전 수사단장에게 외압이 가해지는 과정에 관여했다고 보고 직권남용권리행사방해 혐의로 기소했다. 김 전 사령관은 현재 재판을 받고 있다.

한편 종합특검은 이날 '국군방첩사령부 블랙리스트 의혹'과 관련해 김동혁 전 국방부 검찰단장도 조사하고 있다.

블랙리스트 의혹은 여인형 전 방첩사 사령관 등이 현 여권과의 친분 여부, 출신 지역, 학교 등에 따라 윤석열 정부 당시 군 장성들을 관리했다는 내용이다. 김 전 단장은 이 리스트 작성에 관여했다는 의혹과 관련해 직무유기 피의자 신분인 것으로 알려졌다.

김동혁 전 국방부 검찰단장. [사진=뉴스핌DB]

yek105@newspim.com