삼척 임원항서 침수 위기 어선 구조…군·해경 공조로 선박 전복 막아

해상 부표와 충돌로 선체 파손

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해해양경찰서는 15일 새벽 강원 삼척시 임원항 내에서 선체 파손으로 가라앉고 있던 어선을 신속한 대응으로 안전하게 구조했다고 밝혔다.

배수펌프를 동원해 배수작업을 하고 있다.[사진=동해해양경찰서] 2026.04.15 onemoregive@newspim.com

동해해경에 따르면 이날 오전 3시 47분께 육군 제23경비여단 4대대로부터 "임원항으로 입항 중인 어선 한 척이 비정상적으로 기울어져 있다"는 신고가 접수됐다. 해당 어선은 조업을 마치고 귀항하던 중 해상 부표와 충돌하면서 선체가 파손돼 해수가 유입되고 있던 긴박한 상황이었다.

신고를 받은 동해해경 임원파출소 해안순찰팀은 즉시 현장에 출동해 조타실 앞 창고 5개소 중 4개소가 이미 침수된 것을 확인했다. 해안순찰팀은 선장과 함께 배수펌프를 동원해 긴급 배수 작업을 실시했고.이어 파공 부위를 점검해 추가 침수 가능성이 없음을 확인한 뒤 상황을 마무리했다. 이 사고로 인명 피해나 해양오염은 발생하지 않은 것으로 전해졌다.

김환경 동해해양경찰서장은 "어두운 새벽이나 시야 확보가 어려운 해상에서는 부표 등 부유물과의 충돌 위험이 매우 크다"며 "항해 시 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다. 또 "육군의 세심한 관찰과 해경의 신속한 조치가 맞물려 큰 사고를 막을 수 있었던 군·경 협력의 좋은 사례"라고 평가했다.

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