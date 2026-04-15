국회서 '사관학교 통합' 세미나 처음 열렸다

황명선 의원 개최… 국방부·KIDA 비공개 검토 이후 첫 공개 장

1·2학년 통합·3·4학년 군별 심화 '2+2 모델' 점검

안규백 장관 "우수 인재·합동성 위해 교육체계 전면 재설계"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국회 국방위원회 소속 더불어민주당 황명선 의원이 15일 오후 국회의원회관 제1세미나실에서 '미래 장교 양성체계 혁신을 위한 사관학교 통합 세미나'를 열고 육·해·공 사관학교 통합 방안을 공식 의제로 올렸다.

이번 세미나는 국방부·한국국방연구원(KIDA)이 비공개 정책토론을 마치고 통합모델 초안을 정리한 직후 국회 차원에서 갖는 첫 공개 논의 자리다. 이번 세미나를 기점으로 사관학교 개편 논의가 '정책 설계 단계'로 진입하는 분기점이 될 전망이다.

황명선 의원이 15일 오후 국회의원회관 제1세미나실에서 개최한 '미래 장교 양성체계 혁신을 위한 사관학교 통합 세미나' 포스터. [사진=황명선 의원실 제공] 2026.04.15 gomsi@newspim.com

현 정부와 국방부가 검토 중인 통합 구상의 골자는 1·2학년에는 통합 캠퍼스에서 기초소양·전공기초·합동교육을 함께 받고, 3·4학년에는 육·해·공 각 군 사관학교로 나뉘어 군별 전문성을 심화하는 이른바 '2+2' 모델이다.

좌장은 강우철 통일안보전략연구소장이 맡고, 김인국 전 한국국방연구원 책임연구위원이 '엘리트 장교 양성기관으로서 사관학교 실태 분석'을 주제로 발제한다. 이어 최병욱 상명대 국가안보학과 교수와 김혜림 GIST 정치학 교수가 토론에 나서 통합 범위, 단계별 추진 방식, 장교 양성체계 전반 개편 방향을 놓고 쟁점을 짚을 예정이다.

이날 행사에는 이두희 국방부 차관 등 군 주요 관계자들도 참석했다. 안규백 국방부 장관은 별도 축사에서 "우주·사이버·전자기 등 전 영역으로 확장된 현대전, 인구절벽에 따른 병역자원 감소 속에서 장교단의 질이 곧 군의 생존을 좌우한다"며 "우수 인재를 선발하고 합동성과 첨단 과학기술 역량을 동시에 키우기 위해 사관학교 교육체계를 근본적으로 재설계할 때"라고 강조했다.

안 장관은 또 "3군 사관학교에 분산된 교수진·시설·예산을 하나로 묶어 '규모의 경제'를 확보해야만 세계적인 수준의 교육 인프라와 우수 교원을 안정적으로 확보할 수 있다"며 "통합 논의를 속도전이 아닌 책임 있는 제도 개혁 과정으로 끌고 가겠다"고 밝혔다.

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