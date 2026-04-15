금호타이어, 온오프라인 통합 타이어프로 플러스 출시

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어가 온라인 구매부터 오프라인 장착까지 한 번에 처리하는 통합 서비스 '타이어프로 플러스'를 출시했다고 15일 밝혔다.

기존 온라인몰을 리뉴얼하고 새로운 멤버십을 더한 이 서비스는 고객이 온라인에서 제품을 선택하면 전국 유통망을 통해 장착과 관리 서비스를 받을 수 있도록 설계됐다.

당일 및 휴일 장착, 타이어 보관, 교체 대행 등 생활 패턴에 맞춘 편의 서비스를 강화했다. 멤버십 가입 고객은 상시 5% 할인을 받으며, 공기압과 마모도 점검 등 6대 무상 점검 서비스와 디지털 워런티 시스템을 이용할 수 있다.

금호타이어 '타이어프로 플러스' [사진=금호타이어]

금호타이어는 4월 15일부터 5월 14일까지 론칭 이벤트를 진행한다. 신규 가입 할인, 추천인 기반 혜택, 한정 특가, 구매 및 리뷰 참여 리워드 등을 제공한다.

회사는 최근 타이어 렌털 구독 서비스 '또로로로'도 선보였다. 월 단위 비용으로 타이어 장착부터 정기 점검까지 관리 서비스를 제공하는 프로그램으로, 타이어 4본 관리와 위치 교환, 휠 얼라인먼트 등을 포함한다.

y2kid@newspim.com