롤스로이스, 코치빌드 컬렉션의 첫 모델 '나이팅게일' 공개

2인승 오픈톱 콘셉트, 2028년부터 100대 한정 인도

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 롤스로이스모터카가 2인승 오픈톱 콘셉트 모델 '프로젝트 나이팅게일'을 지난 14일 영국 굿우드에서 공개했다. 코치빌드 컬렉션의 첫 번째 모델로 100대 한정 생산되며 2028년부터 인도될 예정이다.

차명은 창립자 헨리 로이스의 코트다쥐르 별장 인근 디자이너 하우스 '르 로시뇰(나이팅게일)'에서 유래했다.

프로젝트 나이팅게일은 1920~30년대 아르데코 양식을 현대적으로 재해석했다. 1920년대 고속 실험 모델 'EX'에서 영감을 받아 전면부의 붉은 배지와 대담한 디자인을 반영했다. 순수전기 구동계를 적용해 거의 무음에 가까운 주행 경험을 제공한다.

차체는 약 5.76미터의 전장을 갖추면서도 2인승 컨버터블에 초점을 맞춰 설계됐다. 전면부는 대형 공기 흡입구 없이 양쪽 펜더 끝에서 판테온 그릴까지 넓고 매끄러운 면으로 처리됐다. 폭 약 1미터의 판테온 그릴 테두리는 하나의 알루미늄 블록을 깎아낸 듯한 인상을 준다. 측면에서는 넓은 보닛과 급경사 앞유리, 깊숙이 배치된 캐빈과 좁은 후면 데크가 극적인 실루엣을 완성한다.

롤스로이스 코치빌드 컬렉션 첫 모델 프로젝트 나이팅게일 [사진=롤스로이스모터카]

실내는 정숙성을 바탕으로 설계됐다. 루프를 열면 오픈 에어링의 매력을, 닫으면 쿠페의 강렬한 존재감을 선사한다. 캐시미어와 직물, 고성능 복합 소재를 결합한 루프 구조로 개폐 여부와 관계없이 뛰어난 정숙성을 유지한다. 오픈 주행 시에는 파도 소리, 바람, 새소리 등 자연의 소리가 전달돼 요트를 타는 듯한 감각을 제공한다.

실내 조명은 나이팅게일 울음소리의 파형을 분석해 구현한 '스타라이트 브리즈 스위트'다. 미묘하게 다른 세 가지 크기의 1만500개 별빛 형태 엠비언트 조명이 탑승자를 감싸듯 배치돼 별자리에 둘러싸인 듯한 경험을 제공한다.

롤스로이스는 이 모델을 위해 완전히 새로운 색상과 소재 구성, 전용 비스포크 사양을 개발했다. 공개된 프로토타입은 1928년 실험 모델 17EX에서 영감을 받은 색상을 현대적으로 재해석했다. 옅은 블루 색상에 미세한 붉은 입자를 더해 빛에 따라 은은하게 변화하며, 상부는 실버 컬러 컨버터블 소프트 톱으로 마무리했다.

코치빌드 컬렉션 프로그램은 롤스로이스에 깊은 애정을 지닌 초청 고객을 대상으로 운영된다. 참여 고객들은 차량 제작 과정은 물론 전 세계 주요 명소에서 개최되는 프라이빗 이벤트에 함께하며 브랜드의 장인정신을 공유할 수 있다. 100대의 차량은 고객과의 협업을 통해 개인의 취향과 개성을 반영해 완성될 예정이다.

크리스 브라운리지 롤스로이스모터카 CEO는 "세계에서 가장 안목 높은 고객들의 요청에 따라 코치빌드의 완전한 디자인 자유와 순수전기 파워트레인을 결합해 고요하면서도 강렬한 오픈톱 주행 경험을 구현했다"고 말했다.

y2kid@newspim.com