기후부, 히트펌프 확대 '시동'…열에너지 탈탄소 속도

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15일 '열에너지 혁신 전략' 발표

열에너지, 에너지 소비 48% 차지

온실가스 29% 차지…탈탄소 늦어

김성환 "열에너지 탈탄소 나서야"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 히트펌프 확대를 위해 '시동'을 걸었다. 열에너지도 탈탄소에 적극 나서는 모습이다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 15일 오후 서울 종로구에 위치한 HJ비즈니스센터에서 열에너지 탈탄소화를 위한 '열에너지 혁신 전략'을 발표했다.

◆ 탄소중립 사각지대 '열에너지'…탈탄소 시급

기후부는 이날 토론회를 열고 열에너지 혁신전략 세부 과제를 구체화하고 사회적인 공론화에 나섰다.

열에너지는 국내 최종 에너지 소비의 약 48%를 차지하고, 온실가스 배출의 약 29%를 차지하는 핵심 분야임에도 불구하고 상대적으로 관리가 미흡했던 영역이다.

특히 화석연료 중심의 열 공급 기반시설과 재생열의 낮은 경제성으로 인해 열 공급량의 약 96.4%를 화석연료에 의존하는 등 에너지 구조의 전환이 시급한 상황이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.04.15 dream@newspim.com

이에 기후부는 이러한 문제 인식을 바탕으로 올해 1월 13일 열에너지 혁신 전략 수립을 위한 협의체를 출범하고 산업계 및 전문가 등과 다양한 논의를 거쳐 열에너지 혁신 전략(안)을 마련했다.

이번 전략은 '열에너지 혁신을 통한 탈탄소 전환 실현'을 비전으로 설정하고, 이를 실행하기 위한 ▲열에너지 정책 기반 및 탈탄소화 기반 구축 ▲재생열 공급 확대 및 탈탄소화 추진 ▲히트펌프 보급 등 재생열 이용 촉진 ▲열산업 생태계 강화 등 4대 전략 과제로 구성됐다.

◆ 기후부, 공감대 확산…히트펌프 확산 속도

정부는 이번 추진전략 발표를 발판 삼아 사회적인 공론화에 적극 나설 계획이다.

기후부는 열에너지 혁신 전략의 실행력을 높이기 위해 열에너지 혁신 토론회를 정기적으로 개최하고 산업계 및 이해관계자와의 지속적인 소통과 의견 수렴을 통해 세부 과제를 구체화해 나갈 방침이다.

이날 토론회에서는 정책 추진의 시급성과 산업적 파급 효과를 고려해 주제를 선정하고 단계별 이행방안과 제도 개선 사항 등을 집중적으로 논의할 계획이다.

김성환 기후부 장관은 "이제는 열에너지의 탈탄소 전환을 향해 본격적으로 행동에 나서야 할 때"라며 "화석연료에 절대적으로 의존했던 에너지 구조를 과감히 탈피하고, 속도감 있는 정책 추진을 통해 열에너지 탈탄소화를 성공적으로 이끌어 가겠다"라고 밝혔다.

히트펌프 구조도 [자료=기후에너지환경부] 2025.12.16 dream@newspim.com

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