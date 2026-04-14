LG전자, 히트펌프로 탄소배출권 확대…글로벌 인증 추진

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 14일 고효율 히트펌프 기반 탄소배출권 사업 확대를 밝혔다.
- 골드스탠다드에 히트펌프 탄소감축 프로젝트 등록을 추진한다.
- 배출권 수익을 감축사업에 재투자하며 2030년 54.6% 감축 목표를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 고효율 히트펌프를 기반으로 자발적 탄소배출권 사업 확대에 나선다고 14일 밝혔다.
LG전자는 국제 인증기관 골드스탠다드에 '히트펌프 기반 탄소감축 프로젝트' 등록을 추진한다. 화석 연료 난방 시스템을 전기 히트펌프로 전환해 제품 사용 단계에서 탄소배출을 줄이고, 그 효과만큼을 탄소감축 크레딧으로 인정받는 방식이다.
히트펌프는 공기, 물, 지열 등 외부 열원을 실내 난방에 활용하는 설비다. 화석 연료를 태워 열을 만드는 기존 난방 설비 대비 에너지 사용과 이산화탄소 배출을 크게 낮출 수 있다. 국제에너지기구(IEA)도 건물 부문의 탄소중립 달성을 위한 핵심 기술로 꼽고 있다.
LG전자는 인증받은 고효율 히트펌프를 생산·판매해 에너지 사용량을 낮춘 만큼의 탄소배출권을 확보한다. 배출권 중 일부는 '자발적 탄소시장(VCM)'을 통해 수익화하고, 이 수익을 온실가스 감축사업에 재투자하는 구조를 구축할 계획이다.
LG전자는 2013년부터 고효율 냉장고 등을 통해 탄소배출권을 확보해왔으며, 지난해부터는 히트펌프를 통한 배출권 확보에 나서고 있다. 2024년 국내외 사업장에서 배출한 직간접 온실가스는 91만 톤(tCO₂eq)으로, 2030년 목표치인 87만8000톤에 근접한 수준이다.
LG전자는 2030년까지 2017년 대비 온실가스 배출량을 54.6% 감축하겠다는 목표를 설정하고 고효율 설비 도입과 재생전력 확대를 추진 중이다. 회사는 오는 30일 서울 여의도 LG트윈타워에서 골드스탠다드와 함께 이해관계자 협의회를 개최해 프로젝트 추진 배경, 적용 기술, 환경적·사회적 영향, 인증 절차 등을 설명할 예정이다.
kji01@newspim.com