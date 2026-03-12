KCL, 건물 에너지전환 연구회 출범…히트펌프·BIPV 융합기술 논의

건물 열에너지 탈탄소화 협력

산·학·연 협력 플랫폼 구축

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 건물 부문의 에너지 전환과 열에너지 탈탄소화를 위한 산·학·연 협력 논의가 본격화했다. 히트펌프와 건물일체형 태양광 기술을 결합한 자립형 에너지 시스템 개발이 주요 과제로 제시됐다.

한국건설생활환경시험연구원(KCL)은 12일 충북 음성 거성호텔에서 '건물 에너지전환 이노베이션 연구회' 발족식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 학계와 산업계, 공공기관 관계자 등 약 50명이 참석했다.

이번 연구회는 공기열 기반 히트펌프의 신재생에너지 인정 제도와 건물 부문 열에너지 탈탄소화 정책, 제로에너지건축물 의무화 기준 강화 등 정책 변화에 대응하기 위해 마련됐다.

12일 천영길 KCL 원장(오른쪽에서 여섯 번째)과 정재원 한국건축친환경설비학회 학회장(왼쪽에서 다섯 번째), 김정희 국토교통과학기술진흥원 원장, 고민재 한국태양광발전학회 학회장(오른쪽에서 다섯 번째)이 에너지전환 연구회 발족식 후 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=KCL] 2026.03.12 rang@newspim.com

현재 정부는 공기열을 재생에너지로 인정하는 제도 개편을 추진하고 있다. 건물 부문 열에너지 탈탄소화 정책에 따라 오는 2035년까지 히트펌프 350만대를 보급해 온실가스 518만톤(t)을 줄인다는 목표도 제시했다.

또 제로에너지건축물 의무화 확대와 건물 에너지 자립 정책에 따라 공공시설을 중심으로 히트펌프와 건물일체형 태양광(BIPV), 에너지저장장치(ESS)를 결합한 자립형 에너지 시스템 보급도 확대하는 흐름이다.

앞으로 연구회는 공기열 히트펌프와 환기장치 분야의 사업 확대 방안을 논의한다. 건물일체형 태양광(BIPV) 전력 공급 기반 공기열 히트펌프 연계 기술과 시험 방법 개발도 추진한다.

아울러 BIPV·히트펌프·에너지저장장치 결합을 통한 건물 자립률 최적화 방안과 제로에너지건축물(ZEB) 대상 사업화 모델도 도출할 계획이다.

이날 행사에서는 김정희 국토교통과학기술진흥원 원장, 고민재 한국태양광발전학회 학회장, 정재원 한국건축친환경설비학회 학회장 등이 축사를 통해 건물 에너지 전환 시대에서 히트펌프와 BIPV 연계 기술의 중요성을 강조했다.

초청 강연에서는 윤종호 한밭대학교 교수와 이광호 고려대학교 교수, 김지혜 KCL 책임이 건물일체형 태양광, 히트펌프, 제로에너지건축물 기술 동향과 융합 기술을 소개했다. 이어 산·학·연 패널 토의를 통해 BIP·히트펌프 연계 기술과 ZEB 대응 방안 등을 논의했다.

천영길 원장은 "건물 에너지 전환은 탄소중립 사회로 나아가기 위한 핵심 과제이며, 재생에너지를 통한 전력발전·냉난방·환기 기술을 유기적으로 연계하는 통합적 접근이 중요하다며 "KCL의 시험·인증 역량과 산·학·연 협력 기반을 바탕으로 건물 에너지 분야의 기술과 제도가 유기적으로 연결될 수 있도록 협력의 장을 확대해 나가겠다"고 강조했다.

