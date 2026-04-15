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'국산 AI 인프라 키운다'…네이버 데이터센터에 4000억 정책자금

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  • 금융위는 15일 국민성장펀드 심의회에서 네이버 AI 데이터센터 증설에 4000억원 저리대출을 의결했다.
  • 재원은 첨단전략산업기금 3400억원과 산업은행 600억원으로 구성되며 만기 5년 금리 3%대다.
  • 네이버는 세종 각 세종 데이터센터 상면 증설과 GPU 서버 도입으로 AI 주권을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

첨단전략산업기금 3400억·산업은행 600억, 만기 5년·3%대 금리
'각 세종' 서버동 증설·GPU 도입…하이퍼클로바X 고도화 목적

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민성장펀드가 네이버의 인공지능(AI) 데이터센터 증설과 GPU 서버 도입에 4000억원의 저리대출을 지원하기로 했다.

15일 금융위원회(이하 금융위)는 이날 개최된 국민성장펀드 기금운용심의회에서 첨단전략산업기금이 네이버의 'AI 데이터센터(각 세종) 증설·GPU 서버 도입' 사업에 총 4000억원의 저리대출을 지원하는 안건을 의결했다고 밝혔다. 재원은 첨단전략산업기금 3400억원과 산업은행 본체 600억원으로 구성되며, 만기는 5년, 금리는 3%대다.

이번 사업의 총사업비는 9221억원이다. 이 중 5221억원은 네이버가 자체 조달하고, 나머지 4000억원을 국민성장펀드가 지원한다. 네이버는 세종시에 보유한 데이터센터 '각 세종'의 서버동 내 상면(데이터센터 내 IT 장비를 설치·운영할 수 있는 공간)을 증설하고 최신 GPU 서버를 도입할 예정이다.

네이버의 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종' 전경. [사진=네이버]

이번 자금지원은 국내 AI 산업이 글로벌 빅테크에 대한 의존도를 낮추고 자체적인 AI 주권을 확보할 수 있도록 하기 위한 조치다. AI 인프라 구축에는 통상 수천억원에서 수조원 수준의 대규모 자금이 소요되는 탓에, 국내 기업들은 AI 모델 개발 과정에서 아마존 AWS·마이크로소프트 Azure 등 글로벌 클라우드 서비스 사업자(CSP)에 대한 의존도가 높았다. 현재 전 세계 생성형 AI 챗봇 시장에서 미국 3개 기업(오픈AI 챗GPT·마이크로소프트 코파일럿·구글 제미나이)의 점유율은 2026년 2월 기준 약 90%에 달한다.

네이버는 자체 개발한 거대언어모델(LLM) '하이퍼클로바X'와 데이터센터, 클라우드 인프라, 검색·생성형·생산성 도구 등 응용 AI 서비스를 직접 구축·운영하는 AI 풀스택(Full-Stack) 역량을 보유한 기업으로 평가된다. 하이퍼클로바X는 뉴스·지도·쇼핑·블로그 등 네이버가 국내에서 축적한 대량의 한국어 데이터를 학습한 AI 모델로, 한국 문화·사회에 대한 이해도와 한국어 작문 성능이 강점으로 꼽힌다.

네이버는 이번에 확보하는 AI 인프라를 바탕으로 하이퍼클로바X를 안정적으로 운영하고 성능을 고도화할 계획이다. 또한 검색포털 전반에 AI를 활용해 사용자 맞춤형 검색·콘텐츠·상품·장소 추천 서비스를 강화할 방침이다.

기금운용심의회는 이날 충북 소재 반도체 테스트 공정 부품 제조기업 샘씨엔에스에 대한 자금지원도 함께 승인했다. 샘씨엔에스는 반도체 웨이퍼 테스트 장비의 핵심 부품인 세라믹 STF(Space Transformer)를 국산화해 생산하는 기업으로, 글로벌 반도체 수요 증가에 따른 공장 증설 목적으로 첨단전략산업기금에 대출을 신청했다.

한편 금융위원회는 지난 14일 2차 전략위원회에서 중소·중견기업(지방 소재)에 대한 국민성장펀드 승인 절차를 일부 간소화하는 방안을 발표한 바 있다. 이번 샘씨엔에스 승인은 해당 간소화 절차가 처음으로 적용된 사례다.

금융위원회는 앞으로도 국민성장펀드가 산업파급효과가 크고 산업정책적 의미가 있는 사업을 주기적으로 메가프로젝트로 발표하는 동시에, 첨단산업 생태계를 구성하는 다양한 자금수요에 적극적으로 지원해 나갈 계획이다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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