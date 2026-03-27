질병청, 파킨슨병 치매 '전조' 찾았다…시공간 인지능력 저하 시 위험 7.3배↑

초기 파킨슨병 환자 474명 추적

전두엽 저하 나타나면 치매 3.2배↑

질병청 "위험군 선별 가능성 높아져"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 파킨슨병 환자의 시각·공간 인지 능력이 기억력보다 먼저 저하될 경우 치매로 진행될 위험이 최대 7.3배까지 높아진 것으로 나타났다.

질병관리청 국립보건연구원(연구원)은 27일 '뇌질환 연구기반 조성연구사업(BRIDGE)'을 통해 수행한 연구 결과, 파킨슨병 환자에서 시각·공간 인지 능력이 다른 인지 영역보다 먼저 감소하는 경우 치매로 진행될 위험이 가장 높다는 사실을 확인했다.

파킨슨병은 떨림, 경직, 느린 움직임 등 운동 증상이 주로 나타나는 퇴행성 뇌 질환이다. 인지 기능 저하도 흔하게 동반돼 약 40%의 환자가 10년 이내 치매로 진행된다.

[사진=앱트뉴로사이언스]

파킨슨병은 그동안 어떤 인지 기능이 먼저 떨어질 때 치매 위험이 높은지에 대해서는 명확하지 않았다. 인지 기능 저하는 기전이 복잡하고 양상이 다양해 관찰 기간이 짧거나 단일 시점의 점수만으로 치매 진행을 설명하기에는 한계가 있었다.

연구팀은 초기 파킨슨병 환자 474명을 약 3.5년 이상 추적 관찰했다. 인지 기능 저하가 나타나는 순서를 분석하고 환자를 세 가지 유형으로 나누어 비교했다. 연구 결과, 시각 또는 공간 인지능력이 먼저 저하된 환자는 기억력 저하가 먼저 나타난 경우보다 치매 위험이 7.3배 높았다. 전두엽 기능 저하가 먼저 나타난 경우보다는 3.2배 높았다.

영상 검사에서도 유사한 양상이 확인됐다. 공간 인지 능력이 먼저 저하된 환자는 시각·공간과 관련된 뇌 영역에서 기능 저하와 도파민 감소가 더 뚜렷하게 나타났다. 공간 인지능력이 먼저 떨어지면 뇌에서도 치매와 관련된 변화가 함께 나타날 수 있다는 것이다.

연구를 주도한 세브란스 병원 신경과 정석종 교수는 "이번 연구는 단일 시점의 인지 검사 점수만으로는 파킨슨병 환자의 치매 진행을 정확히 예측하기 어렵다는 한계를 극복하고 인지 저하가 나타나는 순서를 기반으로 분석했다는 점에서 의의가 있다"며 "초기 시각-공간 기능장애 환자가 치매 전환 위험이 가장 높다는 점을 정량적으로 제시해 임상에서 조기 고위험군 선별과 개인맞춤형 중재 전략 설계에 활용될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

연구원은 이번 결과를 바탕으로 파킨슨병 환자 코호트에서 고위험군 선별 기준을 확장·검증할 예정이다. 이를 예방, 관리 전략으로 연계하는 후속 연구도 추진한다.

임승관 질병관리청장은 "파킨슨병 환자에서 치매로의 진행을 조기에 예측하는 것은 환자 관리와 삶의 질 향상에 매우 중요하다"며 "이번 연구는 인지기능 변화 양상을 기반으로 고위험군을 선별할 수 있는 가능성을 제시했다.

sdk1991@newspim.com