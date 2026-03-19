분산됐던 손상 예방 사업 '하나로'… 질병청, 국가 단위 체계 본격 가동

시·도 손상관리 시행계획 심의
"범부처 역량 결집해 손상 감소"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 각 지자체 부서별로 분산 추진됐던 손상 예방 사업이 지역 중심의 관리 체계로 일원화되면서 국가 단위의 체계적인 손상 관리가 본격적으로 시행된다.
질병관리청은 19일 '2026년 제1차 국가손상관리위원회(위원회)'를 개최하고 2026년도 관계부처 및 시·도 손상관리 시행 계획을 심의·의결했다고 밝혔다.
위원회는 '손상 예방 및 관리에 관한 법률' 제7조에 따라 손상관리에 필요한 주요 정책을 심의·의결하기 위해 지난해 3월 출범됐다. 중앙손상관리센터 수행기관 선정, 제1차 손상관리종합계획 수립, 중증손상·다수사상 조사감시 전문위원회 설치 등 국가 단위 손상관리체계의 핵심 기틀을 다졌다.
위원회는 이날 14개 관계 부처와 17개 시·도가 수립한 첫 연차별 시행 계획을 중점적으로 논의했다. 이번 심의에서는 각 지자체가 지역 내 여건과 손상 발생 통계를 기반으로 핵심 위험 요인을 도출했는지 등을 중점으로 점검했다. 각 지자체 내 여러 부서로 분산돼 추진됐던 손상 관련 예방 사업들을 최초로 통합 구조화해 지역 단위의 포괄적 손상관리 기반도 마련했다.
이성우 중앙손상관리센터장은 이날 운영 성과도 발표했다. 지난해 4월 국가손상관리체계의 핵심 지원 기관으로 지정된 중앙손상관리센터는 1년 동안 국가 손상감시체계 고도화 지원, 손상 예방 대국민 인식 제고 등의 역할을 수행하면서 제도 초기 안착에 기여한 성과를 공유했다.
질병청은 기존 사업들이 실질적인 손상 감소 성과로 이어질 수 있도록 중앙손상관리센터와 권역별 질병대응센터를 연계해 사각지대를 발굴할 계획이라고 밝혔다. 사업 기획 등의 컨설팅을 지원하고 지자체 담당자 역량도 강화해 손상 예방사업 우수사례 발굴 및 공유 등을 지원할 예정이다.
임승관 질병관리청장은 "이번 위원회는 '손상 걱정 없는 건강한 사회'라는 비전을 지역 사회 구석구석까지 실현하기 위한 본격적인 출발점"이라며 "중앙손상관리센터·지자체 등과의 유기적인 협력을 바탕으로 범부처 역량을 결집해 국민이 체감할 수 있는 손상 감소 성과를 창출해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com