폴라리스오피스, 올 1분기 영업익 24억원…전년비 18.5% 증가

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SW 플랫폼 B2B 고마진 구조 전환 가속

유비테크 협력 피지컬 AI 사업도 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스오피스가 올해 1분기 연결기준 실적으로 매출액 755억원, 영업이익 24억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출은 1.5%, 영업이익은 18.5% 증가한 수치다.

특히 SW 플랫폼 사업에서 B2B 부문 매출이 전년 동기 대비 42% 증가했다. 회사 관계자는 "공공기관향 문서 솔루션 웹기안기의 기업 수요 확대가 실적을 견인했다"며 "B2B 매출은 단가가 높고 계약 유지 기간이 길어 안정적인 매출 기반으로 작용한다"고 설명했다.

지난해 4분기 연결 자회사로 편입된 핸디소프트도 신규 사업 부문 매출 확대를 통해 그룹 실적에 기여했다. 핸디소프트는 30년간 축적된 공공기관 영업망과 그룹웨어 기술력을 보유하고 있다. 폴라리스오피스는 핸디소프트와의 기술 협업 및 영업 네트워크 공유를 통해 B2B 및 B2G 시장 내 AI 전환(AX) 공급을 확대할 계획이다.

폴라리스오피스 로고. [사진=폴라리스오피스]

계열사 실적도 개선됐다. 폴라리스AI는 사업 운영 효율화를 통해 흑자전환했으며 폴라리스AI파마는 도매사업 유통망 확대로 매출이 전년 동기 대비 7% 증가했다. 폴라리스AI파마는 원료의약품(API) 국산화와 CDMO 사업 확대도 추진하고 있다.

폴라리스그룹은 새로운 비전 '폴라리스 2.0' 아래 소프트웨어 경쟁력을 AI와 로봇 하드웨어 영역으로 확장하는 전략을 추진하고 있다. 글로벌 사용자 1억3800만명을 기반으로 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 유비테크와의 협력 등 피지컬 AI 사업 확장도 도모하고 있다.

dconnect@newspim.com