스마일게이트 오렌지플래닛, 초기 스타트업 CFO 멘토링 지원

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 오렌지플래닛이 18일 삼일PwC와 함께 초기 스타트업 재무 멘토링 프로그램 오피스아워를 운영했다고 밝혔다
- 이번 프로그램은 CFO 역할 지원을 목표로 사업 진단·모델링·의사결정을 포함한 3단계 심층 과정으로 진행됐다
- 참가 스타트업들은 자금 관리·투자용 재무모델·지분 방어 전략과 함께 현금흐름표·BEP 시나리오·캡테이블 시뮬레이터 등 실무 도구를 제공받았다
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번레이트 관리·지분 방어·현금흐름 모델링 등 실무 지원
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 스마일게이트 오렌지플래닛 창업재단이 삼일PwC와 함께 초기 스타트업 재무 역량 강화를 위한 멘토링 프로그램 '오피스아워'를 운영했다고 18일 밝혔다.
이번 프로그램은 초기 스타트업이 자체적으로 확보하기 어려운 최고재무책임자(CFO) 역할을 지원하는 데 초점을 맞췄다. 단순 재무 상담을 넘어 사업 진단과 시뮬레이션 모델링, 의사결정 지원까지 이어지는 3단계 심층 과정으로 진행됐다.
프로그램에는 오렌지플래닛 패밀리사인 정리습관, 플랜바이테크놀로지스, 펄스애드, 아이핀랩스 등 시드부터 시리즈A 단계 스타트업이 참여했다. 삼일PwC 김진국 파트너는 각 기업을 직접 방문해 현장 맞춤형 컨설팅을 제공했다.
참가 기업들은 자금 소진율 관리와 생존 예산 설계, 투자 유치를 위한 재무 모델 구축, 창업자 지분 방어 및 스톡옵션 전략 등 맞춤형 솔루션을 지원받았다. 또 12개월 롤링 현금흐름표와 손익분기점(BEP) 시나리오 모델, 캡테이블 시뮬레이터 등 실무 중심 재무 도구도 제공받았다.
서상봉 오렌지플래닛 센터장은 "초기 스타트업에게 객관적인 재무 데이터는 생존과 투자 유치의 핵심 자산"이라며 "앞으로도 실질적인 성장 지원을 이어가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com