"일본뇌염·말라리아 꼼짝마"…질병청, 모기 감시 가동

전국 274개 지점서 감시 수행

모기 집중 방제로 감염병 차단

임승관 청장 "환자 발생 최소화"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 기후 변화에 따른 감염병 매개모기 발생 시기 앞당겨짐에 따라 선제적인 유입 차단을 위해 국내 감염병 매개모기 감시가 시행된다.

질병관리청은 오는 16일부터 남부 지역 4개 시·도(부산·경남·전남·제주)를 시작으로 2026년 국내 감염병 매개모기 감시를 시행한다고 15일 밝혔다.

모기가 전파하는 주요 감염병으로는 일본뇌염, 말라리아, 뎅기열, 황열, 지카열, 웨스트나일열 등이 있다. 일본뇌염, 말라리아를 제외한 국내 발생은 아직 보고된 바 없다. 그러나 이를 매개할 수 있는 모기는 전국에 분포하고 있어 주의가 필요하다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 말라리아 위험지역 방역 관계자들이 24일 오후 서울 강서구 공암나루근린공원에서 열린 말라리아 매기모기 방역 현장실습 교육에서 방역 실습을 하고 있다. 2024.07.24 mironj19@newspim.com

올해 실시되는 감염병 매개모기 감시 사업은 일본뇌염 매개모기 감시를 시작으로 검역구역 내 감염병 매개체 감시, 말라리아 매개모기 감시, 권역별 기후변화 매개체 감시 순으로 진행된다. 질병청은 매개모기 감시를 위해 전국 274개 지점에서 감시를 수행한다.

질병청은 기후변화에 따른 감염병 매개체 해외 유입 선제 대응을 위해 매개체 감시 지점을 확대해 촘촘한 감시체계를 구축한다. 특히, 물류 등을 통한 국내 유입 감시를 위해 검역구역의 생태적 환경 특성을 기초로 매개 모기가 유입, 정착, 확산될 수 있는 경로에서의 감시를 수행하고 모기 집중 방제를 통해 감염병의 국내 감염병 확산을 신속하게 차단하고자 한다.

모기 발생 변화와 병원체 검출 결과 등은 일본뇌염, 말라리아 주의보, 경보 발령에 활용하게 된다. 감시 결과는 감염병 매개체 감시 주간 소식지를 통해 국민에게 제공한다.

임승관 질병청장은 "기후변화로 인해 감염병 매개모기 발생 시기가 점차 앞당겨지는 추세로 매개모기에 대한 선제적 감시와 집중 방제를 통해 환자 발생을 최소화하기 위해 노력하겠다"며 "매개모기 발생 전에 주요 유충 발생지 및 성충 서식지를 사전에 파악하고 방제계획을 수립하는 등 사전 준비를 충실히 수행해 달라"고 당부했다.

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