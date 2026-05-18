미디어젠, 日 교육 박람회 EDIX 도쿄 2026 참가

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한국어 AI 교육 솔루션 3종 신규 공개

현지 교육기관과 기술 협력 상담

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미디어젠이 지난 12일부터 14일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '에딕스(EDIX) 도쿄 2026'에 참가해 AI 기반 에듀테크 솔루션을 선보였다고 18일 밝혔다.

미디어젠은 유초등 대상 AI 섀도잉 영어 학습 솔루션 '로키토키 파닉스(RockieTalkie Phonics)'와 AI 발음평가 엔진 '스피치프로(SpeechPro)'를 중심으로 전시를 진행했다.

로키토키 파닉스는 알파벳 학습부터 음소·단어·문장 단위 학습까지 단계적으로 구성된 AI 기반 영어 학습 솔루션이다. 원어민 발음을 듣고 따라 말하는 AI 섀도잉 방식을 적용했으며 총 50권 규모의 파닉스 학습 콘텐츠가 탑재됐다. 학습자가 직접 따라 읽은 음성을 저장하고 청취할 수 있는 '나만의 파닉스 북' 기능도 제공한다.

[사진=미디어젠]

스피치프로는 발화자의 발음을 다각도로 분석해 실시간 피드백을 제공하는 AI 발음평가 엔진으로, 국내 다수 교육 플랫폼에 적용돼 있다. 현장에서는 일본 현지 교육기관 및 에듀테크 기업들과 기술 협력 및 사업 상담도 진행됐다.

AI 발음평가 기반 한국어 단어 학습 서비스, AI 아바타 롤플레잉 기반 한국어 회화 서비스, AI 오디오북 기반 한국어 학습 서비스 등 신규 한국어 AI 교육 솔루션 3종도 공개했다.

회사 측은 현지 교육기관 및 기업들과의 협력 논의를 확대하고 일본 시장에 최적화된 현지화 전략을 추진할 계획이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com