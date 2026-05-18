카카오, '컴플라이언스 어워즈' 실시…준법·상생 문화 확산 나서

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 18일 컴플라이언스 어워즈를 실시했다
- 공정거래 자율준수와 상생 협력 기여 조직을 포상했다
- 카카오 클래스·프로젝트 단골 등도 수상했다
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모바일 상품권 상생 모델·소상공인 지원 조직 수상 선정
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 카카오가 공정거래 자율준수 문화 확산과 상생 협력에 기여한 조직과 직원을 포상하는 '카카오 컴플라이언스 어워즈'를 실시했다고 18일 밝혔다.
이번 포상은 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 확산과 준법 경영 체계 강화를 위해 마련됐다. 카카오는 공정거래 질서 확립과 동반성장 문화 조성에 기여한 조직과 직원들에게 인센티브를 제공하며 자율준수 문화를 조직 전반에 정착시키겠다는 방침이다.
수상 대상으로는 지난 4월 '공정거래의 날' 대통령 표창 수상 과정에서 핵심 역할을 한 조직과 직원들이 선정됐다. 모바일 상품권 민관 협의체에 참여해 수수료 인하와 정산 주기 단축 등 상생 모델 구축에 기여한 직원 2명이 포상 대상에 포함됐다.
소상공인 대상 IT 교육과 디지털 마케팅 지원 프로그램인 '카카오 클래스'와 '프로젝트 단골' 관련 조직도 이름을 올렸다.
정신아 카카오 대표는 "공정거래와 준법·상생 가치를 현업에서 실천한 사례를 지속적으로 발굴하고 조직 전반으로 확산해 자율준수 문화가 자연스럽게 자리 잡도록 하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com