광주 찾은 정청래 "5·18 헌법 전문 수록 끝까지 노력…내란 세력 심판해야"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 5·18 민주화운동 46주년를 맞아 광주를 찾은 정청래 더불어민주당 대표는 개헌을 조속히 다시 추진해 5·18 정신을 헌법 전문에 반드시 수록하겠다고 약속했다.

정 대표는 18일 광주 임택 동구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 "헌법의 적을 헌법의 이름으로 물리쳐준 헌법재판관들과 민주주의의 힘으로 내란을 막아낸 국민들께 감사드린다"며 이같이 밝혔다.

정 대표는 12·3 비상계엄 사태 당시를 언급하며 "국회로 달려온 국민들과 죽음을 무릅쓰고 담장을 넘었던 국회의원들, 국회의원 보좌관과 당직자 덕분에 비상계엄을 해제할 수 있었다"고 말했다.

이어 "만약 지금의 헌법이 아니었다면 예전의 헌법대로 독재자들이 계엄 전 국회를 해산시켰더라면 내란을 막지 못했을 것"이라며 "1987년 6월 항쟁을 통해 지금의 헌법을 만들어 준 그때의 국민들에게 감사드린다. 1987년 6월 항쟁은 5·18 민주화운동이 있었기에 가능했다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표[사진=뉴스핌DB]

그러면서 "5·18 광주 민주화 운동·부마 민주화 항쟁 헌법 수록을 위해서 노력한 대한민국 국민들, 특히 광주 시민들께 다시 한번 죄송하고 사과드린다"며 "5·18 민주화운동 정신을 헌법 전문에 담는건 민주주의를 지켜낸 국민 대다수의 염원인 만큼 끝까지 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

정 대표는 "이번 지방선거에서 헌정질서를 위기에 빠트렸던 내란 세력을 반드시 심판하고 민주주의를 바로 세우는 지방선거 승리의 역사를 쓰겠다"며 "5월의 정신을 이어 민주주의의 내일을 여는 민주당이 되도록 하겠다"고 했다.

아울러 정 대표는 "이재명 정부는 5·18 민주화운동 영령들께 부끄럽지 않도록 호남에 대해 전폭적인 지원을 할 것"이라며 "그 증거로 전남광주 통합을 실행하고 있다. 민형배 전남광주통합시장 후보는 이를 가장 성공적으로 이끌 적임자"라고 강조했다.

이어 "전남광주 통합은 이재명 정부의 5극 3특 전략의 출발점이자 첫 번째 성공 모델이 돼야 한다"며 "4년간 20조원 규모의 전폭적인 지원, 2차 공공기관 이전 등 강력한 제도적 뒷받침을 통해 더 큰 전남광주로 성장해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com