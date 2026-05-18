"계엄군이 쳐들어온다" 박영순씨 만난 李대통령 "12.3 계엄 때 따라했다"

5·18 상징 옛 전남도청 방문

계엄군 진압 때 남겨진 탄흔 살펴

아들 유해 20년 만에 찾은 이근례 씨 손 다독이며 위로





[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 5·18 민주화운동의 상징적 공간인 옛 전남도청을 찾아 전시를 관람하고 복원과 개관을 축하했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 "이 대통령 부부가 46주년 5·18 민주화운동 기념식에 참석한 뒤, 복원된 옛 전남도청을 찾아 개관을 축하하며 전시를 관람했다"고 알렸다.

이재명 대통령이 18일 광주 5·18민주화광장에서 열린 46주년 5·18 민주화운동 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.05.18

이 대통령과 김 여사는 먼저 옛 전남도청 본관 서무과를 찾아 당시 학생수습대책위원회와 시민군 상황실로 사용됐던 공간을 둘러봤다. 계엄군 진압 당시 남겨진 탄흔과 당시 모습 그대로 복원된 공간을 살펴보며 시민들이 혼란 속에서도 자치와 연대로 민주주의를 지켜낸 역사를 되새겼다.

이 대통령 부부는 특히 1980년 5월 27일 광주 전역에 마지막 방송을 전했던 박영순 씨를 만나 당시 상황을 청취했다. 박 씨는 "계엄군이 도청을 에워쌌다는 소식에 너무 떨렸고, '이제 죽었구나'라고 생각했다"며 "'광주시민 여러분, 지금 계엄군이 쳐들어오고 있습니다. 모두 도청으로 나오셔서 학생과 시민들을 살려주십시오'라고 방송했다"고 회고했다.

박 씨는 "계엄군에 의해 무자비한 폭행과 감금을 당했고, 이후 폭도로 몰려 오랜 시간 힘든 시간을 견뎌야 했다"며 눈물짓기도 했다. 이에 이 대통령은 "제가 12월 3일에 이 방송을 따라 했던 것"이라는 말로 깊은 감사와 위로의 뜻을 전했다.

박 씨는 "대통령을 꼭 만나 한을 풀고 싶었다"며 동지들의 마음을 담아 직접 썼다는 편지를 건넸다. 이 대통령은 "꼭 읽어보겠다"고 화답했다.

이재명 대통령이 18일 옛 전남도청을 방문해 눈물 흘리고 있는 고(故) 권호영 열사의 어머니 이근례 여사의 손을 잡고 달래고 있다. [사진=KTV]

이 대통령 부부는 도경찰국 민원실 내 기획 전시실을 찾아 개관 기념 특별전 '5·18 광주, 끝나지 않은 시간'을 관람했다. 시민군 투사회보와 외신 기자 기록물, 희생자와 유가족의 기억이 담긴 자료들을 살펴보고, 5·18 민주화운동의 진실을 지켜온 시민들의 노력에 깊은 공감했다.

DNA 검사를 통해 1980년 5월 행방불명된 아들의 유해를 약 20년 만에 찾은 이근례 씨는 전시관을 찾은 이 대통령의 손을 잡고 눈물을 흘리기도 했다.

마지막으로 이 대통령 부부는 상무관을 찾아 희생자들을 추모하는 헌화의 시간을 가졌다. 당시 희생자들이 안치됐던 역사적 장소인 상무관에서 국화를 헌화하고 묵념하며 민주주의를 위해 헌신한 오월 영령들의 뜻을 기렸다.

pcjay@newspim.com