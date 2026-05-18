텔타, 글로벌 HR AI 대회 2개 부문 1위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 기반 HR 인텔리전스 솔루션 기업 텔타가 글로벌 HR AI 경진대회 'TalentCLEF'에서 직무 매칭과 직무 스킬 분류 등 2개 부문에서 모두 1위를 기록했다고 밝혔다.

TalentCLEF는 유럽 자연어처리(NLP) 및 정보검색 시스템 평가 학술 포럼 CLEF 산하에서 진행되는 HR 분야 AI 경진대회다. 실제 HR 환경에서 활용 가능한 AI 기술 성능을 평가하는 방식으로 운영된다.

텔타는 직무-이력서 매칭 과제와 직무 스킬 분류 과제에서 각각 최고 점수를 기록했다. 직무-이력서 매칭 과제는 채용 공고와 지원자 이력서를 분석해 적합한 인재를 추천하는 방식으로 진행됐으며, 영어와 스페인어 기반 환경에서 평가가 이뤄졌다.

직무 스킬 분류 과제는 특정 직무에 필요한 역량을 추출하고 이를 필수 역량과 우대 역량으로 구분하는 방식으로 진행됐다.

이번 평가는 글로벌 AI 벤치마크 플랫폼 Codabench를 통해 이뤄졌다. 참가팀은 정답 데이터를 확인할 수 없는 블라인드 환경에서 자동 채점 방식으로 평가받았다.

텔타는 이번 결과가 실제 채용 현장에서 활용 가능한 HR AI 기술 경쟁력을 검증받은 사례라고 설명했다.

전소영 텔타 총괄은 "실제 기업 채용과 역량 평가에 활용 가능한 HR AI 기술 고도화에 집중할 계획"이라고 말했다.

[이미지=텔타]

whitss@newspim.com