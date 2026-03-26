대신증권, IRP 10년 수익률 '5.89%'…증권업계 1위

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권의 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장형 상품 10년 연평균 수익률이 증권업계 1위를 기록했다.
26일 대신증권은 지난해 말 기준 IRP 원리금비보장형 상품의 10년 연평균 수익률이 세전 기준 5.89%로 증권업계 1위를 기록했다고 밝혔다. 금융감독원 통합연금포털 퇴직연금 비교공시 기준으로 3·5·7년 수익률도 각각 연평균 13.73%, 6.11%, 7.96%를 기록했다.
대표 상품인 '대신343TDF2055[혼합-재간접]' 펀드는 올해 1월 말 기준 최근 1년 수익률 36.62%, 2년 49.35%, 3년 62.74%를 기록했다. 이 상품은 은퇴 시점에 맞춰 자산 배분 비중을 조정하는 타깃데이트펀드(TDF)로, 글로벌 자산에 분산 투자하는 구조다.
대신증권은 연금 특화 전문가인 '생애주기 컨설턴트'를 통해 고객별 1대1 상담과 주기적인 자산배분 관리 서비스를 제공하고 있다.
수수료 혜택도 마련됐다. IRP 계좌에서 실적배당형(펀드) 상품을 운용할 경우 운용관리 및 자산관리 수수료를 면제한다. 다만 펀드 보수 등은 별도로 발생하며 ETF 상품은 제외된다. 대신증권 확정급여(DB)·확정기여(DC)형 고객이 IRP 계좌로 퇴직금을 이전하거나 수령할 경우에는 운용관리 수수료를 18개월간 면제한다.
이범영 대신증권 연금솔루션부장은 "고배당·고금리 중심의 투자 전략과 체계적인 자산배분, 전문 컨설턴트의 맞춤형 관리 서비스를 통해 장기적으로 안정적인 연금 투자 환경을 제공하고 있다"고 말했다.
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