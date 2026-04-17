李대통령 "사람들의 생사, 공직자들 손에 달렸다"…공직 기강 강조

인문사회연구회·국가과학기술연구회 소속 기관 102곳 업무보고

"공무원 1시간은 5200만 시간의 가치…공직자 행동에 운명 바뀐다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 신정인 기자 = 이재명 대통령이 17일 "사람들의 생사, (국민이) 더 나은 삶을 살게 될지 악화된 삶을 살지, 희망이 있는 사회가 될지, 절망만 있는 사회가 될지는 다 공직자들 손에 달려있다"며 공직자들의 업무 기강을 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 경제·인문사회연구회(NRC)와 국가과학기술연구회(NST)를 비롯한 공공·연구기관 102곳을 상대로 업무보고를 주재하며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 17일 오후 청와대 영빈관에서 '국민을 위한 봉사, 미래를 위한 혁신'이라는 슬로건 아래 열리는 102개 공공기관과 부처 유관 기관 업무보고를 주재하기 전 국민의례를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.04.17 pcjay@newspim.com

이 대통령은 "국가공무원들의 1시간은 5200만 시간의 가치가 있다는 말을 자주 드리는데, 직위가 높을수록 영향이 크겠지만 미관말직이라고 할지라도 국가의 일을 대신한다는 점은 다를 바 없다"고 강조했다.

이 대통령은 "제가 자주 말씀드리는 것이지만, 우리 공직자들 본연의 역할은 국민들이 맡긴 일을 대신하는 것"이라며 "우리가 갖고 있는 권한이나 예산, 업무라고 하는 게 다 모두 국민으로부터 온 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 "국민과 국가를 위해, 국민과 국가를 대신해서 우리가 그 권한과 업무, 예산을 사용하는 것"이라며 "공직자들의 행동에 따라 국가의 운명이 바뀌는 것 아니겠나"라고 물었다.

이 대통령은 "대통령인 제가 가장 큰 책임을 지겠지만 여기 계신 여러분들, 여러분들이 지휘하는 일선 공직자들조차 국가 운명, 국민 삶에 치명적 영향을 미친다"며 "그런 마음가짐으로 최선을 다해주길 바란다"고 당부했다.

이날 업무보고는 47개 정부출연 연구기관이 먼저 보고하며, NRC 업무는 이 대통령의 '경제 멘토'로 잘 알려진 이한주 NRC 이사장이, NST 업무는 김영식 NST 이사장이 보고한 뒤 자유토의가 진행된다.

이어 55개의 부처 신규 공공기관과 유관기관의 업무에 대해 윤창렬 국무조정실장이 총괄 보고한 후, 자유토의가 진행된다. 업무보고는 KTV로 전체 생중계될 예정이다.

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