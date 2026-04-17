새 변이 '매미' 전 세계 확산…질병청 "백신 유효, 고위험군 접종 당부"

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'BA.3.2' 코로나 바이러스 점유율 증가

"코로나19 전체 검출률 증가 예상돼"

"면역회피능력 증가해 감염자 일부↑"

"과도한 우려 불필요…모니터링 강화"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = '시카다(Cicada·매미)'로 불리는 코로나19 변이 'BA.3.2' 바이러스가 전세계적으로 확산세를 보이면서 코로나19 전체 검출률 증가가 예상된다. 질병관리청은 접종 중인 (LP8.1)백신의 효과가 유효하다며 고위험군의 백신 접종을 당부했다.

질병청은 17일 'BA.3.2' 변이 바이러스 관련 설명자료를 내고 이같이 밝혔다.

[그래픽=김아랑 미술기자]

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 'BA.3.2' 바이러스는 한국, 일본, 미국 등에서 발생하고 있다. 질병청에 따르면, 'BA.3.2' 바이러스는 지난 1월 3.3%에서 3월 23.1%로 증가했다.

질병청은 "코로나19 오미크론 바이러스 아형의 하나인 BA3은 2022년초 BA2가 나오는 시기에 잠시 나왔다가 사라진 후 다시 나타난 변이로 2024년 11월 남아공에서 그 하위변이인 BA3.2로 첫 출현했다"며 "BA2에서 하위변이 JN1, LP8.1 등이 나왔기 때문에 최근 유행바이러스 'NB1.8.1'와 백신주 'LP8.1'와 'BA3.2' 바이러스 사이에는 유전자 부위가 다소 차이가 있다"고 설명했다.

질병청은 "국내도 'BA3.2'가 증가와 함께 코로나19 전체 검출률 증가가 예상된다"며 "15주차 호흡기환자 바이러스 분석 결과, 코로나19 검출률은 6.3%로 14주차 4.7% 대비 증가한 상황"이라고 했다.

향후 전망에 대해 질병청은 "'BA3.2'의 면역회피능력이 다소 증가해 감염자가 일부 늘어날 수는 있다"고 했다. 이어 "세계보건기구(WHO)는 아직 'BA3.2' 변이가 중증도 및 병독성 증가는 없으며 지금 접종 중인 (LP8.1)백신의 효과는 유효하다고 평가하고 있다"고 설명했다.

질병청은 "현재 사용 중인 백신이 유효하다고 평가하고 있어 현상황에서 과도한 우려는 불필요하다"면서도 "고령층의 경우 감염 시 입원 증가 등 중증 위험이 있어 미접종자의 접종을 적극 권고한다"고 당부했다.

질병청은 "여름철 코로나19 재유행 가능성에 대비해 65세 이상 어르신, 면역저하자 등 고위험군 대상 2025~2026절기 코로나19 예방접종 기간을 오는 6월30일까지 연장 시행할 예정"이라며 "아직 접종하지 않은 고위험군 미접종자와 이번절기 한 번 접종한 면역저하자 분들은 가까운 지정의료기관에서 접종 받으실 것을 당부한다"고 했다.

질병청은 "코로나19 국내 상황을 면밀히 모니터링하면서 최신 동향을 신속 투명하게 소통하도록 하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com