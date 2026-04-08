질병청, 프랑스 '원헬스 정상회의' 참석... "인수공통감염병 공조 강화"

AI 핵심 요약beta
- 임승관 질병관리청장이 8일 프랑스 원헬스 정상회의에 참석해 기후변화 대응 정책 강조했다.
- 인수공통감염병 세션에서 한국의 범부처 협력체계와 원헬스 접근 중요성 소개했다.
- G7 보건실무회의 참여로 국제 공조 확대와 글로벌 보건안보 강화 제안한다.
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한국 정책·부처 협력 체계 등 소개
"사람·동물·환경 아우르는 접근 필요"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 임승관 질병관리청장이 프랑스에서 열린 '원헬스 정상회의(One Health Summit)'에 참석해 기후변화와 미래 팬데믹에 대응하기 위한 한국의 정책적 노력과 국제적 공조의 중요성을 강조했다.
질병관리청은 8일 프랑스에서 개최된 '원헬스 정상회의'에 참석해 인수공통감염병 대응을 위한 국제적 공조와 한국의 정책적 노력을 강조했다고 밝혔다.
원헬스는 사람, 동물, 환경의 건강이 상호의존적이라는 개념에 기반한 다학제·통합적 접근을 강조하는 공중보건 패러다임이다. 이번 회의는 약 20개국과 주요 국제기구가 참석해 인수공통감염병, 지속가능한 식품시스템, 항생제 내성 등 원헬스 관련 주요 현안을 논의했다.
임 청장은 '인수공통감염병 숙주 및 감염병 매개체' 세션에 참석해 기후변화와 팬데믹 등 미래 위험에 대응하기 위한 핵심 전략으로 원헬스 접근의 중요성을 피력했다. 한국의 정책 경험과 범부처 협력체계를 소개했다.
질병청은 오는 9일까지 열리는 G7 보건실무회의(HWG)에서 항생제 내성과 팬데믹 대비·대응 세션에 참여한다. 범정부 협력 기반의 원헬스 대응체계와 신종감염병 대비 중장기 전략을 상세히 공유하고 글로벌 역량 강화를 위한 국제적 공조 확대를 제안할 예정이다.
이번 회의 참석은 원헬스와 글로벌 보건안보 관련 주요 논의에 한국이 적극 참여하고 인수공통감염병 대응 분야에서 우리의 정책적 기여와 국제 협력의지를 국제사회에 재확인하는 계기가 된 것으로 평가된다. 질병청은 원헬스 기반의 감염병 대응체계를 지속 고도화하고 국제 논의 협력에도 적극 나설 예정이다.
임 청장은 "기후변화와 미래 팬데믹에 대비하기 위해서는 사람, 동물, 환경을 아우르는 원헬스 접근이 필수적"이라며 "한국은 그간 축적한 정책 경험을 바탕으로 국제사회와의 협력을 지속 강화하고 글로벌 보건안보 증진을 위한 노력에 적극 동참하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com