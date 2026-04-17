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금융위, 철강산업 긴급간담회 "추경 25.6조원 금융지원과 53조+α로 적극 지원"

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  • 이억원 금융위원장이 17일 철강산업 관계자들과 만나 중동 사태 대응 금융지원을 밝혔다.
  • 대출·채권·투자 등으로 유동성 애로를 완화하고 정책금융 25.6조원 확대를 추진했다.
  • P-CBO 발행비용 절감과 1조원 기업구조혁신펀드로 철강산업 재편을 지원한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

80조원 총력 금융지원, 대출·채권·투자 3대 방향 제시
철강업계 중동 피해상황 점검, 산업안정 선제 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 중동발 불안정성에 대응해 우리 산업의 기초인 철강산업 관계자들과 만나 대출·채권·투자 등 다각적인 금융지원을 추진하고 있다고 소개했다.

이억원 금융위원장은 17일 오후 정부서울청사 대회의실에서 정책금융기관과 KB·하나은행과 철강 및 후반산업 대표자들과 만나 애로사항을 들었다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

이 자리에서 이 위원장은 "중동 사태로 어려움을 겪는 기업들에 대한 대출을 통해 유동성 애로 완화를 적극 지원하겠다"며 "이번 추경을 통해 25.6조원으로 확대된 정책금융기관의 금융지원 프로그램과 53조원+α 규모의 민간 금융권 자체 지원방안을 통해 기업들이 필요한 유동성을 적시에 지원받을 수 있도록 보다 적극적으로 자금을 지원하겠다"고 밝혔다.

이 위원장은 "업종별 지원 금액, 소진 추이 등을 면밀히 살피면서 필요한 경우 지원규모나 대상을 확대하는 등 상황에 따라 적절한 조치를 신속하게 시행하겠다"고 설명했다.

원활한 회사채 발행을 적극 지원하겠다는 입장도 밝혔다. 이 위원장은 "중동상황 피해 중소·중견기업이 주요담보부채권(P-CBO) 차환 발행시 상환비율, 후순위 인수 비율, 가산금리를 하향 조정했다"며 "6월부터 신보가 P-CBO를 직접 발행함으로써 은행·증권사 수수료 절감 등을 통해 기업의 발행비용을 50bp 가량 완화할 예정"이라고 말했다.

이 위원장은 "채권시장안정펀드, 회사채·CP 매입프로그램 등 다양한 시장안정프로그램을 통해 우량물부터 비우량물까지 두텁게 지원해 자금 조달 공백을 최소화겠다"라며 "이를 통해 기업의 회사채 발행 부담을 완화하고 자금 조달에 차질이 생기지 않도록 지원하겠다"고 했다.

이번 달 조성이 완료되는 총 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호를 통해 철강산업 6개 주력산업의 사업재편이나 재무구조개선을 지원하겠다고 발표했다.

한편, 이날 산업계 측은 "기초소재의 수급 불안이 철강산업에도 연쇄적인 불안을 초래하고 있는 가운데 수급 안정성 확보가 무엇보다 중요하다"고 의견을 제시했다. 산업은행과 수출입은행은 지난 16일 석유공사에 대한 30억달러 유동성 지원 승인을 마친 점을 제시하며 "이를 통해 보다 안정적인 원유 확보에 도움을 줄 것으로 기대한다"고 했다.

급증하는 물류비, 전기요금 등 비용상승으로 원가경쟁력이 악화되는 상황이므로 금리감면, 만기연장 등 각종 금융비용 절감이 필요하다는 산업계의 건의에 대해 정책금융기관은 "현재 정책금융(25조6000억원) 및 민간금융(53조원+ɑ) 총 80조원 수준의 현행 피해기업 우대 지원 프로그램을 통해 적극 지원하고 있다고 안내했다.

중견기업이나 소상공인에 대한 면밀한 금융상황 점검 및 지원방안이 필요하다는 의견도 제기됐다.

이에 대하여 중견기업의 자금애로를 완화하기 위해 최대 500억원까지 지원하는 중견기업 전용 보증프로그램 등을 운영중이며, 소상공인에 대해서는 지난해 9월부터 기업은행, 신용보증기관이 출시한 10조원 규모의 '소상공인 더드림패키지' 등 소상공인의 경영애로 완화를 위한 우대자금도 적극 공급하고 있다고 답했다. 

dedanhi@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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