생활 속 불편·안전 관행·예산 낭비…국민이 직접 개선한다

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행안부 '행정·안전분야 정상화 과제 제안 창구' 개설

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 국민 참여를 통해 생활 속 불편과 안전 분야의 불합리한 관행, 지방 예산 낭비 사례를 발굴해 개선에 나선다.

행정안전부는 17일부터 '행정·안전분야 정상화 과제 제안 창구'를 개설해 운영한다고 밝혔다.

[자료=행안부]

이번 제안 창구는 제도상의 허점 등으로 국민이 겪는 불편 사례를 직접 접수하고, 이를 정책 개선으로 연결하기 위해 마련됐다. 국민 누구나 행정안전부 누리집에 게시된 QR코드를 통해 접속하면 별도의 복잡한 절차 없이 참여할 수 있으며, 익명 제보도 가능하다.

제안 분야는 ▲생활 속 불편한 행정서비스 ▲안전 관련 불합리한 관행 및 제도 ▲부적절한 지방 예산 낭비 정책·사업 등 3가지다.

제안 창구는 상시 운영되지만, 특히 4월 17일부터 5월 1일까지 접수된 의견은 우선적으로 검토된다.

행정안전부는 내부 공무원과 민간 정책 수요자로 구성된 '행정안전분야 정상화 TF'를 통해 개선 필요성이 높은 과제를 선정하고, 올해 상반기 내 이행을 추진할 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "국민들께서 제안해 주신 일상 속 불합리한 관행과 제도를 개선하기 위한 아이디어가 '국민 삶에 플러스'가 되는 정책으로 이어질 것"이라며 "행정·안전 분야에서 불편이나 개선이 필요하다고 생각되는 부분이 있다면 부담 없이 자유롭게 의견을 제출해주시기를 부탁한다"고 말했다.

abc123@newspim.com