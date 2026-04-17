생활 속 불편·안전 관행·예산 낭비…국민이 직접 개선한다

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 17일부터 국민 제안 창구를 개설했다.
- 생활 불편·안전 관행·지방 예산 낭비 사례를 접수한다.
- TF 통해 우선 검토 후 상반기 내 개선을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 국민 참여를 통해 생활 속 불편과 안전 분야의 불합리한 관행, 지방 예산 낭비 사례를 발굴해 개선에 나선다.
행정안전부는 17일부터 '행정·안전분야 정상화 과제 제안 창구'를 개설해 운영한다고 밝혔다.
이번 제안 창구는 제도상의 허점 등으로 국민이 겪는 불편 사례를 직접 접수하고, 이를 정책 개선으로 연결하기 위해 마련됐다. 국민 누구나 행정안전부 누리집에 게시된 QR코드를 통해 접속하면 별도의 복잡한 절차 없이 참여할 수 있으며, 익명 제보도 가능하다.
제안 분야는 ▲생활 속 불편한 행정서비스 ▲안전 관련 불합리한 관행 및 제도 ▲부적절한 지방 예산 낭비 정책·사업 등 3가지다.
제안 창구는 상시 운영되지만, 특히 4월 17일부터 5월 1일까지 접수된 의견은 우선적으로 검토된다.
행정안전부는 내부 공무원과 민간 정책 수요자로 구성된 '행정안전분야 정상화 TF'를 통해 개선 필요성이 높은 과제를 선정하고, 올해 상반기 내 이행을 추진할 계획이다.
윤호중 행정안전부 장관은 "국민들께서 제안해 주신 일상 속 불합리한 관행과 제도를 개선하기 위한 아이디어가 '국민 삶에 플러스'가 되는 정책으로 이어질 것"이라며 "행정·안전 분야에서 불편이나 개선이 필요하다고 생각되는 부분이 있다면 부담 없이 자유롭게 의견을 제출해주시기를 부탁한다"고 말했다.
abc123@newspim.com