동탄2 '동탄 그웬 160' 160가구 공급… 27일 특별공급 시작

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 한토건설이 경기도 화성시 동탄2신도시 신주거문화타운 B11블록에 들어서는 '동탄 그웬(GWEN) 160'의 견본주택을 개관하고 분양 일정에 들어갔다. 해당 단지는 지하 1층~지상 4층, 전용면적 102~118㎡ 총 160가구 규모로 조성된다. 전용면적별 가구 수는 102㎡ 67가구, 108㎡ 67가구, 115㎡ 2가구, 116㎡ 22가구, 118㎡ 2가구로 구성된다.

[사진=동탄 그웬 조감도]

청약 일정은 한국부동산원 청약홈을 통해 진행된다. 오는 4월 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 5월 7일로 예정되어 있으며, 이후 5월 18일부터 20일까지 3일간 정당계약을 실시한다. 1순위 청약은 화성시 또는 수도권 거주자 중 청약통장 가입 기간 12개월 이상과 지역·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상이면 세대주 여부나 유주택 여부와 관계없이 신청 가능하다.

해당 단지는 비규제지역 내 전용면적 85㎡ 초과 물량으로 공급되어 당첨자 선정 시 100% 추첨제를 적용한다. 분양가 상한제가 적용되는 단지이며, 분양권 전매제한 기간은 당첨자 발표일로부터 3년이다. 설계 측면에서는 지상에 차가 없는 저밀도 배치를 채택했으며, 일부 가구에는 테라스와 다락 설계를 도입했다. 또한 전 가구에 개별 창고를 제공하고 가구당 1.86대의 주차 공간을 확보하도록 설계됐다.

단지 내 커뮤니티 시설로는 휘트니스, 실내 골프연습장, 다목적실 등이 계획되어 있다. 이와 함께 얼굴인식 로비폰, 지능형 주차 관제 시스템 등 보안 및 생활 편의를 위한 첨단 시스템이 적용될 예정이다. 한토건설 관계자는 "신주거문화타운의 입지적 특성과 중대형 평형 구성을 고려해 설계를 진행했다"며 "분양가 상한제 적용에 따른 가격 조건과 추첨제 공급 방식을 확인하려는 수요자들의 정보 문의가 이어지고 있다"고 밝혔다. '동탄 그웬 160'의 견본주택은 화성시 동탄구 영천동 일원에 마련되어 있다.

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