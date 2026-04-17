우원식 의장 "지역 불평등, 한국의 지속가능성 흔드는 구조적 문제"

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국가비전 컨퍼런스서 균형발전 입법화 의지

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우원식 국회의장은 17일 국회의원회관에서 열린 '2026 국가비전 입법정책 컨퍼런스'에 참석해 지역불평등 해소를 위한 입법부의 역할을 강조했다.

우 의장은 이날 오전 축사를 통해 "지역불평등은 단순히 지역 간 격차를 넘어 국민의 삶의 여건과 기회의 구조를 가르는 심각한 사안"이라며 "어디에 사느냐에 따라 미래의 가능성까지 달라지는 현실은 대한민국 전체의 성장 잠재력과 민주주의의 지속가능성을 흔드는 구조적 문제"라고 진단했다.

우원식 국회의장(맨 아랫줄 가운데)이 17일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '2026 국가비전 입법정책 컨퍼런스'에 참석해 기념사진을 찍고 있다. [사진=국회의장실]

특히 우 의장은 "이번 컨퍼런스에서 모인 정교한 대안들이 실제 입법과 정책으로 이어져, 균형발전이 선언에 머무르지 않고 국민의 삶 속에서 체감되는 변화가 되도록 국회도 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "기존 학회 중심의 논의를 연구단체, 시민단체, 공익단체 등 총 22개 기관으로 확장한 것은 학문적 진단에 현장의 문제의식과 시민사회의 감각을 더했다는 뜻"이라며 "논의가 현실에 더 가까워진 만큼 실제 제도 개선으로 이어질 가능성도 한층 높아졌다"고 기대감을 표했다.

아울러 "국가비전 설계는 행정·재정부터 산업전환, 교육, 돌봄에 이르기까지 현실을 입체적으로 진단하는 것에서 시작된다"며 "이번 컨퍼런스가 정책과 현장, 연구와 입법의 간극을 좁히고 더 나은 국가비전을 만들어가는 든든한 기반이 되길 바란다"고 덧붙였다.

올해 컨퍼런스는 '지역불평등 해결을 위한 균형발전 전략'을 주제로 열렸으며, 국가전략과 행정·재정, 기후위기, 주거·교육 등 다양한 분야의 입법적 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 국제경제법학회, 한국공법학회 등 11개 학회장, 8개 연구단체 대표, 시민·공익단체 관계자 등 22개 참여 기관의 전문가들이 참석했다.

allpass@newspim.com