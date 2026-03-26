IBK투자증권, 2년 연속 컴플라이언스상 수상

"금융소비자 보호 및 리스크 관리 등 내부통제 강화 지속"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = IBK투자증권은 26일 한국거래소 2025년도 우수 컴플라이언스 시상식에서 최우수 법인상과 공정거래질서유지·기여우수 개인상을 수상했다고 밝혔다.
IBK투자증권은 지난해에도 2024년도 모범사례(Best Practice) 법인상과 개인상을 받은 바 있다.
거래소는 매년 우수 컴플라이언스 수상자 선정을 위해 회원사의 ▲준법감시체계 ▲규정 준수 ▲불건전주문 예방 등 내부통제 활동을 평가한다.
IBK투자증권에 따르면 회사는 2023년 서정학 대표이사 취임 이후 내부통제 강화에 적극 나서왔다. IBK투자증권은 2024년 국제표준화기구(ISO) 제정 '부패방지경영시스템(ISO 37001)' 인증을 획득한 뒤 현재까지 유지하고 있으며, 지난해에는 'IBKS 맞춤형 책무구조도'를 조기 도입했다.
또한 내부통제위원회를 이사회 소속으로 격상했으며, 지속적인 내부통제 모니터링 및 자금세탁 방지 업무 고도화를 위한 효율성 개선도 진행 중이다.
서정학 대표이사는 "이번 수상은 차별화된 금융소비자 보호와 선제적인 리스크 관리를 위한 IBKS만의 책무구조도 도입 등 매년 내부통제 활동을 강화해 온 결실"이라며 "국내 유일의 국책은행 계열 증권사이자 IBK금융그룹의 일원으로서 공공성과 수익성을 동시에 추구하는 선도 증권사로 도약하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com