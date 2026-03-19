IBK투자증권, 중기 특화 패밀리오피스 출범

아폴로·KKR 등 글로벌 사모펀드 연계
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = IBK투자증권이 중소·중견기업 가업승계에 특화한 자산관리 서비스 'IBKS 패밀리오피스'를 19일 출범했다.
IBKS 패밀리오피스는 금융자산 50억원 이상 고액 자산가를 대상으로 기업의 생애주기와 가문의 성장을 아우르는 종합자산관리 서비스다. IBK금융그룹의 시너지와 중소기업 특화 증권사로서의 역량을 결합해 중소·중견기업의 기업승계 지원에 초점을 맞췄다.
서비스 구성은 ▲가업승계 ▲상속·증여 플래닝 ▲법률·세무 자문 ▲부동산 ▲아트 등 가문의 영속성을 위한 1대1 맞춤형 컨설팅으로 구성된다. 여기에 IBK기업은행 금융그룹 네트워크를 활용한 기업금융(IB) 연계 상품과 아폴로, 콜버그크래비스로버츠(KKR), 누버거버먼 등 글로벌 운용사의 사모대체펀드도 제공한다.
서정학 IBK투자증권 대표는 "고객의 만족과 신뢰를 최우선 가치로 삼아 패밀리오피스가 대한민국 최고의 프리미엄 자산관리 명가로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
이날 강남역 소재 패밀리오피스센터에서 열린 개점식에는 서정학 대표이사와 유성원 패밀리오피스영업본부장 등 임직원과 주요 고객 30여명이 참석했다. 김범석 S&P 다우존스인덱스 한국 대표가 글로벌 시장 트렌드를 소개했다.
IBKS 패밀리오피스를 이끄는 유성원 본부장은 UBS 홍콩과 삼성증권을 거쳐 한국투자증권 고액 자산가 비즈니스 전담 조직을 설립한 패밀리오피스 전문가다.
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