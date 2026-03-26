서울시교육청, 노후학교에 '셉테드' 도입…학교 안전 강화 나선다

한국셉테드학회와 업무협약 체결

전국 시·도교육청 최초 인증 적용

범죄예방 중심 학교 공간 재구조화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 노후학교 재구조화 과정에 범죄예방 환경설계(CPTED·셉테드)를 본격 도입한다.

서울시교육청은 오는 27일 한국셉테드학회와 '서울형 노후학교 공간재구조화 사업 범죄예방 환경설계 업무협약(MOU)'을 체결한다고 26일 밝혔다.

서울시교육청 신청사 전경. [사진=서울시교육청]

'서울형 노후학교 공간재구조화 사업'은 노후한 학교 건축물을 미래형 교육공간으로 전환하기 위한 서울시교육청의 중점 프로젝트다.

이 사업은 ▲안전 ▲공간 혁신 ▲디지털 전환 ▲그린학교 ▲지역 특화 ▲학교 복합화 등 6대 특화방안을 중심으로 개축·리모델링을 추진하고 있다.

최근 사회 전반에서 안전에 대한 시민 인식이 높아짐에 따라 학생들의 학교 내 안전 확보 중요성도 더욱 커지고 있다.

경찰청 자료에 따르면 2024년 한 해 동안 학교 내에서 발생한 범죄가 6092건에 달하는 등 학생 안전이 중요한 과제로 떠올랐다.

이에 서울시교육청은 '안전 특화'를 중점적으로 강화하는 시범학교를 우선 도입하고 단계적으로 특화 항목 강화를 확대해 나갈 계획이다.

셉테드(CPTED)는 건축물과 대지, 설비 등을 계획·설계 단계부터 감시·접근통제·환경 설계를 반영해 범죄를 사전에 예방하고 안전한 환경을 조성하는 제도다.

한국셉테드학회는 관련 학술연구와 인증업무를 수행하는 전문 기관으로 이번 협약을 통해 서울시교육청은 전국 시·도교육청 가운데 최초로 셉테드 인증을 '서울형' 노후학교 공간재구조화 사업에 도입한다.

양 기관은 협약을 통해 ▲셉테드 준수 및 인증으로 안전 특화 실현 ▲사후관리 데이터베이스 구축과 갱신 체계 운영 ▲교육활동과 연계한 인식 제고 콘텐츠 활용 ▲정보·교육·인력 교류 등에서 협력할 예정이다.

hyeng0@newspim.com