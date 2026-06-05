DX KOREA·KADEX, 9월 킨텍스서 통합 개최…지상군 방산전시회 '이원화 갈등' 일단락

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지상군 방산전시회, '킨텍스 통합'으로 국가대표 전시회 도약 발판

"복수 전시 부담 해소"… 방진회 공동주최·명칭 확정 과제로

국방부 중재로 5월 결렬 뒤집은 최종 합의… 해외 바이어 신뢰 회복 주력

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = DX KOREA 조직위원회와 KADEX 조직위원회가 5일 2026년 지상군 방산전시회를 오는 9월 16~19일 경기 고양 킨텍스에서 통합 개최하기로 최종 합의했다.

국내 지상군 방산전시회가 이원화되면서 불거졌던 참가기업의 혼선과 부담을 줄이고, K-방산 위상에 걸맞은 '국가대표 통합 방산전시회' 체제로 전환하겠다는 취지다.

양측은 지난 5월 19일 최종 협상이 결렬된 뒤에도 물밑 접촉을 이어가다 이날 조직위원장 회동에서 통합 개최에 전격 합의했다.

21일 오전 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 대한민국방위산업전 2022(DX KOREA 2022)에서 관람객들이 전시 부스를 둘러보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그동안 DX KOREA와 KADEX가 같은 시기, 같은 분야 지상군 중심 전시회를 각각 추진하면서 방산기업들은 복수 부스 설치, 인력·마케팅 예산 이중 투입, 해외 바이어 일정 조율 난맥 등 적잖은 부담을 호소해 왔다. 이번 합의로 이원화 구도가 일단락되면서 업계는 단일 플랫폼 중심의 마케팅·수출 전략을 다시 짤 수 있는 최소한의 예측 가능성을 확보했다.

이번 통합 전시회는 국내 최대 규모 전시면적과 교통·숙박·물류 인프라를 갖춘 킨텍스에서 열린다. 킨텍스는 해외 VIP와 바이어 수용 여건, 국제 전시 운영 경험 등에서 경쟁력을 인정받아 온 만큼, 양측은 이곳을 '지상군 중심 통합 방산전시회'의 상설 거점으로 삼겠다는 구상이다.

양 조직위원회는 보도자료에서 "이번 통합 합의는 어느 한쪽의 승리나 양보가 아니라 대한민국 방위산업 발전과 방산기업의 경쟁력 강화를 위한 공동의 결단"이라며 "통합 전시회가 K-방산 수출 확대와 글로벌 방산 네트워크 구축을 이끄는 핵심 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이들은 또 그동안 전시회 이원화로 인해 참가기업과 해외 참가기관에 혼선이 있었던 점을 언급하며, 통합을 계기로 "정부·군·산업계·해외 바이어가 모두 신뢰할 수 있는 국가대표 방산전시회로 발전시키겠다"고 강조했다.

양측은 통합 전시회의 공공성과 산업 대표성을 강화하기 위해 한국방위산업진흥회(방진회)에 공동 주최기관 참여를 공식 요청하기로 했다. 올해 전시회의 통합 명칭은 방진회에 의뢰해 결정하되, 별도 제안이 없을 경우 'KADEX with DX KOREA 2026'을 사용하고, 이후 공동 주최기관 협의를 통해 보다 적합한 명칭으로 변경할 수 있는 여지를 남겼다.

향후 과제도 적지 않다. 양측은 주최·주관 구조, 조직위원회 구성, 수익 및 비용 정산, 참가기업 안내, 해외 VIP·바이어 초청, 전시장 배치, 공동 홍보 등 세부 운영계획을 조속히 확정한다는 방침이다.

통합 전시회는 지상군 중심 방산전시회의 전문성을 유지하면서 K-방산 수출 확대, 첨단 국방기술 교류, 해외 획득·조달 관계자와의 비즈니스 매칭, 정부·군·산업계 협력 강화를 위한 글로벌 플랫폼으로 운영될 예정이다.

양측은 방진회와의 협의를 거쳐 통합 전시회 공식 명칭과 구체 운영계획을 확정한 뒤 참가기업과 국내외 관계기관에 순차적으로 안내할 계획이다. 이번 통합 결정으로 방산기업들은 복수 전시회 참가 여부를 둘러싼 이중 부담에서 벗어나는 한편, 단일 전시회를 중심으로 수출 확대와 해외시장 개척에 자원을 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

gomsi@newspim.com