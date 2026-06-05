전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.05 (금)
KYD 라이브
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

한국통 中 잔더빈 교수 "이재명 정부 1년 실적 양호" 난관도 만만찮아

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 잔더빈 교수는 5일 이재명 정부 1년 성과로 증시 활황을 꼽았다
  • 반도체 호황 이면의 대외의존·양극화 취약성도 경고했다
  • 지선 승리는 확인했지만 서울 패배와 물가 과제가 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국정 정상화 정책 효과로 증시 호황,국민 지지 확보
"지수 8천선 돌파 공약 넘어서, 반도체 효과 한계 지적도
지선 승리로 국정 동력확보 '서울 낙선'은 뼈아픈 패배
- 중동발 고물가·중소기업 위기 등 서민경제 소외 극복이 2년 차 향배 가를 것

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 이재명 대통령 취임 1주년 국정 회복및 경제 성과와 6·3 지방선거 이후 한국의 과제를 두고 중국에서 다양한 진단이 나오는 가운데 한국통 중국 학자 잔더빈 교수가 내놓은 이 정부 출범 1년 성과와 한국 경제 사회 전반에 대한 분석이 관심을 끌고 있다.  

중국의 유력 경제 매체인 제일재경(第一财经)은 5일, 잔더빈(詹德斌) 상하이국제경제무역대학교 한반도연구센터 소장(상하이 한반도학회 부회장)과의 인터뷰를 통해 막 집권 2년 차에 돌입한 이재명 정부의 경제 성과와 증시 호황, 그리고 향후 도전과 과제 등을 집중 조명했다. 

대표적인 한반도 전문가인 잔더빈 소장은 지난 1년간 이재명 정부가 거둔 가장 가시적인 성과로 단연 '주식시장 활황'을 꼽았다. 이 대통령은 후보 시절 임기 내 코스피 5000 포인트 선 달성을 공약했으나, 취임 1년 만에 8000포인트선을 훌쩍 뛰어넘어 9000 포인트선을 향해 치닫는 놀라운 성과를 보였다는 평가다.

잔 소장은 "이것이 정부의 정책적 효과이든 대외적 요인이든 간에, 주식시장의 활황은 일반 국민이 이재명 정부에 호감을 갖게 만드는 강력한 요인이 됐다"고 평가했다. 또한 대통령직인수위원회 없이 출범했음에도 전임 정부의 혼란을 빠르게 수습하고 국정을 정상 궤도에 올렸다고 덧붙였다.

그러나 잔 소장은 작금의 경제 호황 이면에 잠복해 있는 한국 경제의 '취약성'을 예리하게 지적했다. 현재 한국의 수출을 견인하는 것은 인공지능(AI) 열풍에 따른 반도체 슈퍼 사이클(장기 호황)이지만, 이재명 정부의 경제 운영이 장기적으로 성공하려면 이 주기가 꺾일 때를 미리 대비해야 한다는 조언이다.

그는 "한국은 전형적인 외향형 경제 구조를 갖고 있어 대외 의존도가 매우 높고 위기 회복력이 다소 취약하다"며 "지금은 반도체 상승 주기의 수혜를 톡톡히 누리고 있지만, 향후 하강 주기로 접어들었을 때도 지금과 같은 성장세를 유지할 수 있을지는 아주 불투명하다"고 전망했다.

이어 잔 소장은 반도체 중심의 성장이 가진 고용 및 내수 파급 효과의 한계도 짚었다. 반도체는 막대한 이익을 내고 법인세 기여도가 높지만, 자동차 산업만큼 전후방 연쇄 효과가 크지 않아 일반 서민들이 낙수효과를 체감하기 어렵다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자=중국의 대표적 한반도 전문가인 잔더빈 교수. 2026.06.05 chk@newspim.com

그는 "AI 기업들로부터 나오는 막대한 이익과 세수를 일반 국민이 체감할 수 있도록 어떤 방식으로 국가 복지와 혜택으로 전환할 것인가가 이재명 정부의 핵심 연구 과제가 될 것"이라고 내다봤다.

실제로 한국 민생 경제는 중동 정세 불안 등 대외 충격으로 인한 고물가 압박을 강하게 받고 있다. 잔 소장은 "물가 상승과 달리 국민들의 실질 임금 상승은 제한적이어서 가계의 실질 소득이 줄어드는 괴리감이 과제로 떠올랐다"며 "글로벌 경기 둔화 속에서 한국 중소기업들의 생존 부담도 커지고 있다"고 우려했다.

정부가 보조금으로 버티는 것은 재정 채무 부담을 가중시키므로 한계가 있다는 지적도 더해졌다. 잔 소장은 한국 일부 싱크탱크들의 분석을 인용하며 "증시는 활황세지만 실물 경제의 실질적 개선과 양극화 해소는 여전히 미완의 과제"라고 꼬집었다.

한편 잔 소장은 이틀 전 치러진 6·3 지방선거 결과에 대해서는 "이재명 정부에 대한 강력한 신뢰를 확인한 결과"라면서도 "더불어민주당 입장에서는 불완전한 승리"라고 평가했다.

그는 더불어민주당이 광역단체장 16개 석 중 12개 석을 싹쓸이하며 지방 권력을 재편했지만, 상징성이 가장 큰 서울시장 자리를 보수 진영의 오세훈 시장(국민의힘)에게 0.6%포인트 차이로 내주었기 때문에 미완의 승리라고 보았다. 아울러 보수의 텃밭인 영남 지역(대구·경북·경남)의 벽을 깨지 못한 점도 한계로 지목됐다.

잔 소장은 "서울은 중도층과 유권자가 가장 집중된 지역이자 부동산 정책 등 중앙 정부의 핵심 정책을 집행하는 데 서울시의 협조가 절대적인 곳"이라며, 이번 오세훈 시장의 5선 성공은 그를 향후 보수 진영의 가장 강력한 차기 대권 주자로 공고히 만드는 계기가 되었다고 진단했다. 선거 막판 박근혜·이명박 전 대통령의 등판 역시 보수층의 위기감을 자극해 결집을 끌어내는 효과를 냈다고 분석했다.

결과적으로 이재명 대통령은 59%에 달하는 높은 지지율과 지선 승리를 바탕으로 강력한 국정 동력을 이어가게 됐지만, 서울시장 '탈환' 실패와 고물가·양극화라는 해묵은 경제적 난제 때문에 막 집권 2년 차에 들어선 발걸음이 가볍지만은 않을 것이라고 잔 소장은 덧붙였다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동