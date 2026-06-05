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청와대 "핵잠·핵연료 재처리 합의, 연말까지 성과 낼 것…한국에서 건조"

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  • 청와대가 5일 한미안보협의를 가속해 연말까지 핵잠 도입 등 성과를 내겠다고 밝혔다.
  • 청와대는 한국 건조 원칙 아래 농축·재처리, 핵우산 등 원자력·안보 협의를 새 틀의 합의로 진전시키겠다고 했다.
  • 또 전작권 전환은 한미 간 조건 차이가 크지 않아 연합방위 역량을 훼손하지 않는 범위에서 시점과 조건을 조율하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"안보 협의, 새해에 서둘러 진전시키자고 합의
"재처리·핵잠 위해 새 합의 필요"…한미원자력협정 개정 시사

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 5일 한미안보협의 협상에 속도를 내 핵추진 잠수함(핵잠) 도입과 우라늄 농축·사용 후 핵연료 재처리 권한 확보와 같은 합의에 구체적인 성과를 연말까지 낼 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 이날 오후 언론과 만난 자리에서 "안보 협의 문제는 작년에 저희가 마크 루비오 미국 백악관 국가안보보좌관과 협의할 때 새해 들어서 서둘러 진전시키자고 협의한 바 있다"고 설명했다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

이 관계자는 "최근 협상이 재개됐는데 아주 생산적이고 유익한 협의가 있었다"며 "여러 분야별 대표들이 와서 농축 재처리 문제, 핵잠 문제 논의가 있었고, 엄브렐라(핵우산) 협의도 있었다. 앞으로 논의를 가속화해서 진전시켜 보고자 한다"고 강조했다.

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특히 이 관계자는 핵잠 건조와 관련해 "한국에서 건조한다는 것에는 큰 변화가 없다"며 "그 문제는 시종일관 그런 전제 위에서 논의돼 왔고 최근에도 마찬가지이며, 이 문제가 재편되거나 하는 경우는 없다"고 힘주어 말했다.

그는 다만 한미 원자력 협정 개정에 대해서는 새로운 합의가 필요하다고 전제했다. 이 관계자는 "농축 재처리나 핵잠을 위해서는 몇 가지 새로운 틀의 합의가 필요하다"며 "필요한 합의도 하고, 수정하기도 하면서 진전을 이루려고 한다"고 했다.

앞서 한미 범정부 대표단은 지난 2일 공동 설명자료 이행을 위한 회의를 열었다. 이 회의에서 양측은 한국형 핵추진 잠수함 건조 방안을 중점적으로 논의했다. 한국 정부는 '장보고 N 프로젝트'를 공식화했으며 2030년대 중반에 1번 함 진수, 2030년대 후반 실전 배치를 목표로 제시한 바 있다.

이 관계자는 또 전시 작전 통제권 전환 문제와 관련해서도 한미 간 입장 차가 크지 않다고 설명했다. 이 관계자는 "객관적으로 보면 (한미 간에) 큰 차이가 있는 것은 아니다"라며 "조건을 맞추기 위한 노력은 지난 10년 넘게, 12~13년 동안 계속 진행돼 왔다"고 말했다.

그러면서 이 관계자는 "몇 년 전에는 조건이 90%까지 맞춰졌다는 평가도 있었다"며 "조건에 대해서도 차이가 크지 않고 서로 조정하면 맞출 수 있다"고 했다.

끝으로 "가장 중요한 목표는 연합 방위 역량이 손상되지 않도록 하는 것"이라며 "그렇게 하면서 조건과 시점을 조율해 나갈 것"이라고 설명했다.

pcjay@newspim.com

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