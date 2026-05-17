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2026.05.17 (일)
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위성락 안보실장, KBS '일요진단'서 "전작권 전환은 정치적 결단"

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  • 위성락 국가안보실장은 17일 전작권 전환은 군사 조건보다 정치적 결정 사안이라며 한·미 간 시점 차이가 크지 않다고 밝혔다.
  • 올해 하반기 전작권 전환 로드맵과 FOC 평가를 거쳐 시점을 건의하고, 한·미 핵잠·원자력협정 협의도 조만간 본격화하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미·중 '부산 컨센서스' 재확인부터 호르무즈 나무호 피격까지… 안보 현안 점검
위 실장 "브런슨 2029년 구상 수용 여지… 한·미 FOC 평가 뒤 시점 건의"
핵잠·원자력협정·전략적 유연성… 교착 국면 속 "한·미 안보협상은 부분 진전"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 위성락 청와대 국가안보실장은 17일 한·미 전시작전통제권(전작권) 전환 문제와 관련해 "군(軍) 간 조건을 맞추는 것도 중요하지만, 기본적으로 정치적 결정 사안"이라고 말했다.

위 실장은 KBS '일요진단'에 출연해 "(전작권 전환) 타이밍에 대해 (한·미) 군 간 협의가 계속되고 있는데 타이밍에 큰 갭(차이)은 없다"며 "5~10년 차이가 있는 게 아니고 근접해 있다"고 했다. 앞서 제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관은 전작권 전환 조건 달성 목표 시점을 2029년 1분기로 제시한 바 있다.

위 실장은 진행자가 "브런슨 사령관 언급 시점과 한·미 간 공식 논의 사이에 차이가 없느냐"고 묻자 "그렇다"고 답하며, "조건을 맞추는 노력은 계속 진행할 것이고, 아마 올해 하반기쯤 로드맵을 만들고 '완전 운용 능력'(FOC)이라는 완전한 작전 운용 능력을 평가한 다음에, 거기에 기초해 시점을 건의하게 돼 있다"고 설명했다.

그는 "금년 하반기쯤 시점에 대한 논의가 본격화될 것이고, 그 과정에서 한·미 간 타협점을 찾아야 할 것"이라며 "(전환 시점에 대해) 큰 차이는 없다"고 거듭 강조했다.

KBS '일요진단'에 출연한 위성락 청와대 국가안보실장은 17일 전시작전통제권(전작권) 전환 시점, 한·미 핵추진잠수함·원자력협정 협의, 미·중 정상회담 평가와 호르무즈 해협 HMM 나무호 피격 대응 방안 등 주요 안보 현안에 대해 청와대 입장을 밝혔다. [사진=KTV] 2026.05.17 gomsi@newspim.com

위 실장은 한국의 핵추진 잠수함 도입과 한·미 원자력협정 개정 문제를 포함한 한·미 안보 협상이 교착 상태에 있다는 지적과 관련해 "협의에 약간 진전이 있다"며 "가급적 빠른 시일 내에 농축·재처리 문제나 핵잠 관련 협의가 본격화할 수 있도록 노력해 조만간 좋은 소식을 보고드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

주한미군 '전략적 유연성' 논란과 관련해서는 "전략적 유연성은 미국이 구사하지만, 우리의 고려가 존중받는 범위 내에서 구사된다"며 "대만해협 상황을 상정하더라도 큰 애로나 우려가 있다고 생각하지 않는다"고 평가했다.

정동영 통일부 장관이 북한 핵시설 소재지로 평안북도 구성시를 특정 언급한 것을 두고 한·미 정보 협력에 차질이 빚어지는 것 아니냐는 질문에는 "한·미 간 정보 협력, 북한 관련 정보 교류·협력에는 문제가 없다"고 선을 그었다. 그는 "아주 부분적인 영향은 있지만 그 부분도 해소 노력을 계속하고 있고, 해소될 것으로 본다"고 말했다.

미·중 정상회담 결과에 대해선 "결정적인 합의가 이뤄져 국면이 완전히 전환된 것은 아니지만, '부산 컨센서스'에 기초한 조금 더 진화하고 발전된 합의가 이뤄졌다고 본다"며 "긍정적으로 평가한다"고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 지난 14일 베이징 정상회담에서 무역 갈등에서 큰 돌파구를 내진 못했다. 하지만 '미·중 건설적 전략 안정 관계' 구축에 합의하면서 지난해 11월 부산에서 첫 정상회담 당시 '양측이 충돌은 피하면서 경쟁·갈등을 관리하자'는 이른바 '부산 컨센서스'의 틀을 유지했다는 평가를 낳고 있다.

위 실장은 "미·중 간 대립·대결이 무역·통상 이슈를 중심으로 첨예하게 전개되다 작년 11월 부산에서 정상회담이 열렸고, APEC(아시아태평양경제협력체) 계기로 일정 부분 타결과 타협이 이뤄졌다"며 "이번 회담에서 기대만큼 다수의 합의가 도출되지는 않았지만, 두 정상이 좋은 대화를 나눴고, 금년 9월 미국에서 추가 회담을 하기로 했다"고 설명했다. 그는 "베이징 회담은 '부산 컨센서스'를 이어가면서 다음 회담을 기약하고, 그때까지 잠정적인 틀을 구축해 놓은 것"이라고 진단했다.

호르무즈 해협에서 한국 컨테이너선 HMM 나무호가 피격된 사건과 관련해 위 실장은 "여전히 공격 주체를 특정하지는 못했지만, 개연성을 열어두고 모든 가능성에 대비하고 있다"며 "(조사 결과가 나올) 시점을 예단하기는 조심스럽다"고 말했다.

그는 최근 정부 고위 당국자가 "(공격 주체가) 확인되면 응분의 외교적 공세에 나서야 한다"고 밝힌 데 대해 "우리가 어느 정도 수위로 대처할지 지금 말하는 것 또한 이르다"며 "다양한 방법을 검토·연구하고 있다"고 신중한 입장을 유지했다.

특히 나무호 뿐 아니라 그동안 호르무즈 해협에서 민간 선박 30여척이 피격됐다는 점을 거론하며 "다른 나라들도 각양각색의 대응을 하고 있지만, 34번째 피격에도 공격 주체를 특정한 사례는 아주 드물다"며 "대부분 공격 주체를 특정하지 않은 채 규탄·비난에 그치고 있고, 과도한 대응은 대체로 하지 않고 있다"고 강조했다.

gomsi@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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