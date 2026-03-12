서울시교육청, 이주배경학생 맞춤 지원 강화…제2다문화교육지원센터 신설

국가 수·밀집도 가중치 지표 도입해 난이도 반영

제2다문화교육지원센터 신설해 다양성 특화 지원

AI 통번역·다국어 상담 등 학생·학부모 지원 강화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 이주배경학생 증가에 따른 교실 환경 변화를 반영해 '2026 서울 이주배경학생 교육지원 및 다문화교육 종합계획'을 12일 발표했다.

2025년 4월 1일 기준 서울의 이주배경학생은 2만2002명으로 최근 5년간 13.6% 증가했으며 특히 중·고등학생과 중도입국·외국인 학생 비중이 늘어나면서 수업 준비와 학급 운영 부담이 커지고 있다는 현장의 지적이 이어져 왔다.

2026 서울 다문화교육 종합계획. [사진=서울시교육청]

이번 계획은 단순 학생 수에만 의존하던 기존 지원 방식에서 벗어나 국가 수와 밀집도를 결합한 '가중치 지표'를 도입해 학교별 교육 난이도를 보다 정확히 반영한 것이 특징이다. 서울시교육청은 이를 통해 실제로 다수 국적·언어권 학생이 혼재한 학교에 지원이 집중될 수 있도록 할 방침이다.

서울시는 기존 남부권 중심 지원체계를 보완하기 위해 중부권에 '제2서울다문화교육지원센터'를 새로 구축한다. 중부권 센터는 AI 동시통역 수업 지원, 다국어 상담, 진로 체험을 아우르는 통합 거점으로서 다양한 국적·언어권 학생이 섞여 있는 '다양성 지역'에 특화된 맞춤형 지원을 강화한다.

공교육 진입 상담부터 학교 적응 프로그램까지 원스톱으로 연계하는 현장 밀착형 지원체계를 마련해 학교와 교원의 행정 부담도 줄일 계획이다.

학교 교육여건 개선 방안도 포함됐다. 이주배경학생 비율이 70% 이상인 초밀집학교는 학급당 학생 수를 18명 수준으로 단계적으로 감축해 교사가 개별 학생의 학습 수준을 세밀하게 살피고 교실 전체의 학습 안정성을 높일 수 있도록 할 방침이다.

또 정원 외 '다문화 특별학급 전담교사' 배치를 교육부에 제안해 한국어교육, 사례관리, 보호자 상담, 위기학생 지원 등을 전담할 전문 인력 확보도 추진한다.

이주배경학생의 안정적인 공교육 적응을 위해 성장 단계에 따른 지원도 강화한다. 서울시교육청은 '초기 진입기–학교 적응기–학교 안착기'로 이어지는 3단계 성장 모델을 바탕으로 단계별 한국어 지원, 학습 보정, 또래 관계 형성, 진로·진학 안내 등 맞춤형 프로그램을 확대할 예정이다.

보호자 지원도 대폭 늘린다. 서울시교육청은 16개 언어로 제작한 교육정보지를 보급하고, 보호자 아카데미를 정례화하는 한편 다국어 상담·안내 서비스를 확대해 보호자가 학교와 원활히 소통하고 자녀 학습을 지원할 수 있도록 돕는다.

특히 AI 기반 동시통·번역 솔루션을 확대 보급해 학부모 상담과 학교 행사에서 언어 장벽을 낮추고 한국방송통신대학교와 업무협약을 맺어 한국어·한국문화 교육 콘텐츠를 공동 개발해 보호자 대상 한국어 교육도 운영할 계획이다.

정근식 서울시교육감은 "이번 계획은 모든 학생의 학습권을 보호하고 교사가 수업에 집중할 수 있도록 구조적 환경을 만드는 조치"라며 "학교가 홀로 부담을 감당하지 않도록 제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

